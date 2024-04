Heggebø avverget Brann-nedtur med sen scoring hjemme mot HamKam

Brann har slitt med å gjenskape hjemmestyrken fra fjorårets sølvsesong. Etter 0-2 mot Fredrikstad i første kamp så det ut til å bli poengtap også tirsdag. Først etter 171 minutter fikk publikum på Brann stadion juble for årets første hjemmemål.

Niklas Castro slo en bruddball til Felix Horn Myhre, som fant Bård Finne. Fra dødlinja slo han skrått ut, og Heggebø scoret kontant ved nærmeste stolpe.

Brann tok i fjor like mange poeng hjemme som den suverene seriemesteren Bodø/Glimt. Da avga laget bare sju poeng på eget gress hele sesongen. HamKam hadde sjanser tirsdag som gjorde at det kunne ha vært seks avgitte poeng etter to kamper i år, men alt i alt ble det en fortjent seier.

Finne og Castro hadde store sjanser i den første omgangen, men begge ganger dukket Sam Rogers opp med avgjørende blokkeringer. Han sto også i veien for Fredrik Pallesen Knudsens harde nikk i det 78. minutt som var Branns første store sjanse etter pause.

Kampen skulle egentlig spilles siste helg i juli, men den ble framskutt fordi fjorårets sølvvinner Brann i sommer skal spille kvalifisering til conferenceligaen.

Jevnt i sjanser

Brann hadde ballen over 70 prosent av tiden i første omgang, men HamKam hadde flere avslutninger og like mange sjanser. Den første kom i det 8. minutt etter et langt innkast og flere dueller i feltet. Brynjar Ingi Bjarnason skjøt fra spiss vinkel like utenfor.

I det 17. minutt viste Finne fine ferdigheter da han vendte bort to motspillere og dro seg fri i feltet, men Rogers kastet seg mellom og blokkerte skuddet til corner.

Midtveis i omgangen fikk Finne ballen i mål, men det ble korrekt annullert for offside.

Gard Simenstad sto for HamKams neste sjanse etter en halvtime. Han viste fram skuddfoten etter at et langt oppspill gikk over to spillere i duell. Mathias Dyngeland slo diagonalskuddet rett utenfor lengste stolpe.

I det 40. minutt prøvde Finne å flukte Sivert Heltne Nilsens lange framspill mot mål, men traff bare luft, og ballen spratt inn til keeper.

Misfornøyd

På overtid i omgangen viste Rogers fram taklingsfoten igjen da Castro ble spilt fram i feltet. Da skuddet kom, var Rogers der og blokkerte til corner.

Eirik Horneland så misfornøyd ut på sidelinja under den første omgangen, og assistenten Erik Huseklepp bekreftet det overfor TV 2.

– Vi gjør en dårlig omgang. Vi har ikke nok tempo, går ikke på motstanderne og skaper for lite trøbbel for dem, sa han til kanalen før 2. omgang.

Det ble ikke særlig bedre da. HamKam fikk omgangens første store sjanse i det 66. minutt, igjen etter et langt kast fra Simenstad. Bjarnason vant en duell, og ballen nådde Pål Alexander Kirkevold helt alene foran mål. Han ble litt overrumplet og fikk verken fart eller retning på hodestøtet.

Hjemmelaget radet opp hjørnespark, men slet med å omsette verken dem eller den spillemessige dominansen i sjanser. Det løsnet etter Heggebøs mål, og seieren kunne blitt klarere. HamKam står fortsatt med bare ett poeng.

Søndag spiller begge lagene hjemme. HamKam får besøk av Strømsgodset, mens Brann tar imot Odd.

Kampfakta

Eliteserien, runde 16

Brann – HamKam 1-0 (0-0)

Brann stadion, 14.808 tilskuere

Mål: 1-0 Aune Heggebø (82).

Dommer: Marius Lien, Fossum Skien.

Gult kort: Eirik Horneland, Brann, Niklas Ødegård, HamKam.

Lagene:

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Ruben Kristiansen, Fredrik Pallesen Knudsen, Japhet Sery Larsen, Joachim Soltvedt – Emil Kornvig (Aune Heggebø fra 73.), Sivert Heltne Nilsen, Sander Kartum (Felix Horn Myhre fra 63.) – Ole Didrik Blomberg, Bård Finne, Niklas Castro (Magnus Warming fra 63.).

HamKam (5-4-1): Marcus Sandberg – Gard Simenstad (Snorre Strand Nilsen fra 74.), Brynjar Ingi Bjarnason, Luc Mares, Sam Rogers, Vidar Ari Jónsson (Moses Mawa fra 74.) – Niklas Ødegård (Tore Sørås fra 55.), William Kurtovic, Kristian Onsrud, Oliver Kjærgaard (Vegard Kongsro fra 55.) – Pål Alexander Kirkevold (Henrik Udahl fra 85.).

