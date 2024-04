KFUM Oslo fikk en lærepenge: - Vi har dårlig tid og må lære kjapt

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Johannes Moesgaard har følt at laget har fått dårlig betalt i de to første kampene i Eliteserien. Den følelsen forlenges ikke i kveld.

– Nei, ikke når man slipper inn tre mål. Jeg tror de scorer på sine tre første skudd på mål. Det er for dårlig av oss i egen boks. Vi må bli skarpere i begge ender av banen, sier Moesgaard til Dagsavisen.

Må skyte mer

Gjestene med tidligere Kåffa-trener Jørgen Isnes på linja var effektive med sjansene sine. De scoret på tre av fire muligheter, la seg lavt og kompakt, og vant dueller på midtbanen. Det kjennetegner et lag med lang fartstid i Eliteserien.

– Det er noe vi må lære av, og vi må lære kjapt, sier Simen Hestnes til Dagsavisen.

Etter å ha ligget under med to til pause trykket KFUM på for å komme tilbake i hele andreomgang. Hestnes redusering kom tidsnok, men det ble ikke skapt nok i sluttfasen til å finne veien til nettmaskene.

– Vi er helt ok med ballen, men kunne nok skutt enda mer. Sett under ett er vi ikke gode nok i endene av banen i dag. Det er en rutine vi mangler på dette nivået, og vi har dårlig tid, sier målscoreren.

Simen Hestnes har nettopp scoret sitt første mål i Eliteserien da han satte inn 1-2 på Intility Arena. (Lise Åserud/NTB)

Ingen nåde

En snakkis i kampen var 0-2-målet som kom etter at Logi Tómasson vippet ballen over Moussa Njie. Forsvareren trakk seg i redsel for skade. Det hadde Moesgaard ingen nåde for.

– Vi kan ikke holde på sånn i egen boks, sier han.

Njie selv tar selvkritikk på målet.

– Det er ikke godt nok av meg. Jeg må ofre alt i den duellen. Det målet tar jeg på min kappe, sier han til Dagsavisen.

Kommer bakpå

Kampen føyer seg inn i rekken av kamper der KFUM slipper inn mål først. Det lignet veldig på seriestarten mot HamKam der de ble jagende i store deler av kampen.

– I fjor klarte vi å snu mange av kampene etter å ha sluppet inn kampens første mål. Det har vist seg vanskeligere i Eliteserien, men vi vet at vi kan gjøre det. Jeg syns vi leverer en ok prestasjon i kveld, men vi må opp noen hakk for å vinne kamper, sier Njie.

Laget har enda ikke fått vist seg fra sin beste side, når de scorer først og kan spille ut en motstander som må fram i banen. Det ble likevel mye ballbesittelse i kveld, men den ble ikke forvaltet på best mulig måte.

– Jeg er overrasket over hvor mye ball vi har hatt i løpet av de tre første kampene. Og når vi har den så mye må vi bruke den bedre. Vi er nødt til å skyte mer, så mye vi er rundt boksen deres. Vi trenger litt mer action, ellers blir det kjedelig å se på, sier Moesgaard.

Jørgen Isnes feirer seieren foran egne supportere på Intility Arena tirsdag kveld. (Lise Åserud/NTB)

Tilbake til Ekeberg

Forhåpentligvis blir det flere skudd når laget vender tilbake til Ekeberg. Dette var deres siste «hjemmekamp» på Intility for denne gang. Planen er å endelig ta i bruk Ekeberg igjen når Brann kommer til Oslo 28. april.

– Vi får oss en skikkelig nøtt mot Brann, det er helt klart. Men vi gleder oss stort til å spille på Ekeberg, sier Moesgaard.

Njie stemmer i.

– På Ekeberg hører vi hjemme. Vi skal opp mange hakk til den kampen, og det starter nå, avslutter han.

For tidligere KFUM-trener Jørgen Isnes var det spesielt å møte gamleklubben med sin tidligere assistent Johannes Moesgaard som sjef.

– Det smaker alltid deilig med tre poeng. I fjor slet vi ofte mot lag som er tippet bak oss på tabellen. Men det er ikke ønskelig å bli som lave som vi blir, sa Isnes og la til.

– Men Kåffa er et godt og spillende fotballag som ga oss trøbbel, la han til.

KFUMs neste oppgave er bortekamp mot Sarpsborg 08 kommende søndag.

