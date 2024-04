Bayern-sjef fyrer løs mot spillerne etter ny fadese – forsvarer Tuchel

Heidenheim tok seieren etter å ha ligget under 0-2 ved pause. Annen omgang ble et mareritt for meritterte Bayern-stjerner.

Det er for lengst kjent Bayern og trener Thomas Tuchel avslutter sitt samarbeid til sommeren. Ifølge sportsdirektør Eberl er det ingen planer om at Tuchel skal sparkes ut før den tid.

I stedet tas trenerprofilen kraftig i forsvar.

– Thomas var veldig emosjonell denne uken. Han ga alt i taktikkrommet. At han får noe slikt i retur (fra spillerne), det har han absolutt ikke fortjent, sier Eberl til Sport1.

Ifølge den mangeårige sportsdirektøren i Borussia Mönchengladbach burde alle i Bayern være litt «flaue» for ikke å ha representert storklubben på en mer verdig måte.

Spesielt spillerne får det glatte lag.

– De er alle landslagsspillere. De er seriemestere og vinnere av Champions League. Jeg forventer mer mannlighet. Dette skal ikke være Bayerns ansikt, sier Eberl.

– Hvis du tror i Bayern München at du kan komme deg gjennom en kamp ved å slappe av tre prosent, oppnår du ingenting, legger han til.

Eberl sier Tuchel også er Bayern München-trener mot Arsenal i Champions League tirsdag.

Bayern München ligger sju poeng foran Dortmund på femteplass, men sportsdirektøren mener at egen klubb først og fremst må sørge for å sikre topp fire i tiden som kommer.

– Vi kan først som sist legge vekk arrogansen. Vi er ikke i Champions League ennå, sier Eberl.

Leverkusen er én seier unna å vinne Bundesliga.