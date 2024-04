Toppfotballen åpnet med publikumsvekst

Det viser en oversikt fra interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball. I alt 92.769 billetter ble solgt til årets første runde i de to øverste divisjonene.

Det er en vekst på 20,4 prosent sammenlignet med åpningsrunden i 2023.

– Vi skal faktisk helt tilbake til 2008 for å finne et høyere tall for første spillerunde i våre to øverste ligaer, sier kommersiell leder Pål Breen i NTF.

Tallmaterialet inkluderer prognosen på 2900 solgte billetter til KFUM Oslos hjemmekamp mot HamKam. Det vil være publikumsrekord for laget, som debuterer på øverste nivå tirsdag kveld.

Fredrikstad markerte opprykket foran 10.691 tilskuere og noterte en vekst på 123 prosent mot klubbens snitt i 1. divisjon forrige sesong.

Østfoldingenes etterlengtede comeback kan komme til å kompensere for at Eliteserien i år er uten både Vålerenga og Stabæk.

– At klubber som Fredrikstad leverer gode publikumstall, vil naturligvis også bidra til at antallet billettkjøpere i Eliteserien holder seg stabilt og kanskje til og med kan levere en ytterligere vekst inn i 2024, sier Breen.

Rosenborg hadde det høyeste publikumstallet (14.605) i årets første runde i Eliteserien, mens Vålerenga toppet klart (9164) i 1. divisjon.

