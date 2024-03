Lode klar for Häcken: – Føles veldig rart å forlate Bodø/Glimt

Det opplyser klubben i sine mediekanaler. Lode fikk i alt 193 kamper for Glimt før han nå flytter til Göteborg og den svenske toppdivisjonen.

– Det føles veldig rart å forlate Bodø/Glimt, for det er en klubb og en by jeg har blitt veldig glad i. Totalt sett ser jeg tilbake på en fantastisk tid i Bodø, sier han.

Nå skal han spille for klubben som kom på tredjeplass i fjorårets Allsvenskan.

– Jeg håper jeg kan bidra med vinnerkultur og være med å forvalte kulturen Häcken har hatt de senere årene, sier Lode til sin nye klubb.

31-åringen med to landskamper for Norge havnet bak i køen for spilletid hos Glimt og åpnet tidligere i mars opp om et ønske om klubbskifte.

– Jeg kan ikke legge skjul på at jeg ønsker meg en overgang. Jeg respekterer selvsagt at jeg er under kontrakt med Bodø/Glimt, men når veien fram til spilletid virker så lang som den gjør nå, så håper jeg på forståelse for at jeg synes dette er interessant, sa Lode til TV 2.

Tidligere Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen leder Häcken etter at han erstattet Per-Mathias Høgmo.

Les også: Historisk Kåffa-forsterkning: – Det er jo et stykke fra Ekeberg til Los Angeles (+)