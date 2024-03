Fra snøtrøbbel til målfest i Bodø – Molde slo Glimt 5-3

Løpsmaskinen Kristian Eriksen bidro med to scoringer i det som til slutt ble en klar seier i kampen mellom lagene som har dominert norsk fotball de siste årene. Han stanget inn 1-1-målet fem minutter før pause og gjorde senere 4-2 etter fint forarbeid av Fredrik Gulbrandsen.

Det ble en rotete start på kampen som følge av tett snøvær over Aspmyra. Sidelinjer og andre streker på banen ble visket bort av snøen, og etter 16 minutter valgte dommeren å stoppe kampen.

Omtrent en halvtime senere kunne kampen gjenopptas etter måking med traktor. Men forsinkelsen gjorde at det bare ble spilt 80 minutter, ettersom Molde-spillerne skulle rekke et fly.

Hauge-dobbel

Det var Glimt som scoret først foran godt oppmøte på tribunene. En defensiv blemme hos Molde gjorde at Jens Petter Hauge kunne scoret alene med keeper etter 31 minutters spill.

Molde snudde kampen før pause. Etter Eriksens utligning gjorde Halldor Stenevik 2-1 på kaldt vis da han kom seg fri på venstresiden.

Det skulle bli fullstendig målfest etter pause, og annen omgang startet med at Glimt fikk et tilsynelatende billig straffespark. Det omsatte Hauge kontant i scoring.

Bare fire minutter senere var Molde foran igjen. Gulbrandsen ble spilt gjennom alene med keeper, rundet Nikita Haikin og scoret kontrollert.

Bassi skadet

Eriksen scoret igjen etter 61 minutter, mens et selvmål av Ulrik Saltnes sørget for 5-2.

Etter 72 minutter stanget Odin Bjørtuft inn en corner for vertene, og dermed endte det 3-5.

For Glimt var det en liten smell at vingtalentet Daniel Bassi ble skadd og måtte av banen allerede etter tolv minutter. Han så ut til å ha fått en strekk i låret.

– Det er nok fare for at det er en eller annen type strekk. Vi får ta bilde i morgen og se. Men det er ikke noe positivt at du kjenner det på baksiden av låret i en løpsduell, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Avisa Nordland.

Eliteserien starter i påskehelgen. Bodø/Glimt skal spille borte mot Fredrikstad, mens Molde åpner hjemme mot Strømsgodset.