Wirtz scoret etter sju sekunder da Tyskland vant i Frankrike

Det var spilt bare sju sekunder da Florian Wirtz skjøt sommerens EM-verter i ledelse. Toni Kroos spilte ham rett fram fra avspark, og han avanserte fritt gjennom et passivt fransk forsvar før han fra distanse sendte en suser i mål via tverrliggeren.

Det var tangering av Lukas Podolskis scoring mot Ecuador i 2013, som inntil tidligere lørdag var det raskeste landslagsmål i historien.

Noen timer før avspark i Décines scoret Christoph Baumgartner for Østerrike etter seks sekunder av bortekampen mot Slovakia. Han tok ballen forbi tre motspillere før han skjøt forbi keeper Martin Dubravka fra 20 meter.

Tyskland fulgte opp drømmestarten med en god kamp mot Frankrike, men Marc-André ter Stegen i målet måtte i aksjon flere ganger for å nekte vertene utligning før pause.

Mindre enn fire minutter inn i den andre omgangen doblet Kai Havertz ledelsen. Wirtz slo en flott bakromspasning til Jamal Musiala, som rundet keeper og severte Arsenal-spilleren åpent mål.

Midt i 2. omgang kokte det over for Kylian Mbappé etter å ha blitt felt av Robert Andrich, og han var heldig som slapp rødt kort for sin reaksjon. I stedet delte dommeren ut gult til begge to.

Tysklands landslagssjef overrasket med å ta ut sju debutanter i årets første tropp. Av dem fikk Maximilian Mittelstädt debuten fra start, Deniz Undav og Waldemar Anton som innbyttere. Alle tre er Stuttgart-spillere.

Kroos gjorde for øvrig comeback for Tyskland nesten 1000 dager etter at han takket for seg på landslaget. Det markerte han altså med å slå den målgivende pasningen til Wirtz’ ledermål etter sju sekunder.

Les også: Endrick påførte England deres første Wembley-tap på nesten fire år