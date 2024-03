Sørloth-mål ikke nok for Villarreal – ute av europaligaen tross seier

Marseille hadde nemlig en 4-0-ledelse fra det første oppgjøret på hjemmebane og vant dermed 5-3 totalt.

Étienne Capoue sendte vertene i ledelsen etter en drøy halvtime, før Alexander Sørloth satte inn 2-0-scoringen ti minutter inn i 2. omgang.

Sørloth er brennhet om dagen og står med seks mål på lagets fem siste kamper. Det har også sendt trønderen opp på 6.-plass på toppscorerlisten i La Liga.

På tampen av oppgjøret ble det ordentlig spennende da Yerson Mosquera sendte Villarreal opp i 3-0, ettersom vertene bare trengte et mål til for å sikre ekstraomganger.

Men i stedet for det utløsende målet for «den gule ubåt», var det Jonathan Clauss som reduserte for Marseille og slukket alt håp for Sørloth & co.

Villarreal vant europaligaen så sent som i 2020/21-sesongen. Da ble Manchester United slått på straffer i finalen.

West Ham, Milan og Benfica er også videre etter at de slo ut henholdsvis Freiburg (5-1), Slavia Praha (7-3) og Rangers (3-2) i sine åttedelsfinaler.

Senere torsdag kveld møtes Brighton – Roma (0-4 fra første oppgjør), Liverpool – Sparta Praha (5-1), Atalanta Sporting (1-1) og Leverkusen – Qarabag (2-2).

