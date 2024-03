Aston Villa slapp med skrekken etter å ha sluppet Luton inn i kampen

Han stanget inn vinnermålet like før ordinær tid var over. Digne hadde da vært på banen i ti minutter.

Seieren var Villas tredje strake i ligaen og gjør at laget fortsatt har initiativet i racet om fjerdeplassen som garanterer Champions League-spill til høsten.

Villa er fem poeng foran tabellfemmer Tottenham, som har én kamp mindre spilt.

Ollie Watkins sørget for at Aston Villa ledet 2-0 ved halvtid. Han scoret med hodet etter litt over en halvspilt omgang, og et snaut kvarter senere doblet han ledelsen via stolpen. Det siste målet ble først annullert for offside, men avgjørelsen ble omgjort etter en videosjekk.

Ingen spillere i Premier League har vært involvert i flere scoringer enn Watkins denne sesongen. Engelskmannen står med 16 mål og 10 assist.

Etter pause kjempet Luton seg til 2-2 etter scoringer fra Tahith Chong og Carlton Morris, men på tampen glapp et viktig poeng i lagets kamp mot nedrykk.

Luton ligger under streken og er fire poeng fra trygg grunn.

