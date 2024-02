Rashford slår tilbake mot kritikerne: – Vis litt menneskelighet

26-åringen har scoret bare fem mål for klubben denne sesongen, og han har måttet tåle kritikk for innstillingen etter flere uheldige episoder. Blant annet mistet han en FA-cupkamp i januar etter å ha blitt observert på byen i Belfast.

– Om min lojalitet til United trekkes i tvil, må jeg si fra, skriver Rashford i en artikkel for The Players' Tribune.

– Det er som å trekke min identitet i tvil, alt jeg står for som menneske. Jeg vokste opp her og har spilt for klubben siden jeg var gutt. Familien min sa nei til penger som ville forvandlet tilværelsen for at jeg skulle få bære denne drakten, insisterer han.

Rashford ble utviklet i klubbens akademi og har scoret 128 mål på 391 kamper for Manchester Uniteds førstelag. Forrige sesong scoret han karrierebeste 30 mål, men denne sesongen har det gått tyngre.

– Jeg tåler kritikk. Jeg kan takle overskrifter, kritikk i podcaster, sosiale medier og aviser. Jeg tåler hva som helst, men om dere sår tvil om lojaliteten til klubben, min kjærlighet til fotball, og trekker familien min inn i det, så vil jeg be om at dere viser litt mer menneskelighet, skriver Rashford.

