Medier: Bayern-trener Tuchel ferdig etter sesongen

Tyske Sky og Bild er blant dem som har opplysninger om dette. Sky skriver at en offisiell kunngjøring vil komme om kort tid.

Klubben ser ut til å gå troféløs for første gang siden 2011/2012-sesongen. Bayer Leverkusen har hatt en eventyrlig sesong og ser ut til å bryte Bayerns hegemoni i tysk Bundesliga. Bayern har vunnet den tyske toppdivisjonen de siste elleve sesongene.

Laget gikk også på et sjokktap mot tredjedivisjonslaget Saarbrücken i den tyske cupen.

Tuchel tok over for Julian Nagelsmann i mars 2023 og ledet klubben til et knepent ligagull, med like mange poeng som Borussia Dortmund på plassen bak.

