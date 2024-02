Upamecano utvist i Bayerns tredje strake tap – presset på Tuchel øker

Dermed er avstanden opp til serieleder Leverkusen hele åtte poeng når tolv serierunder gjenstår.

Bayern-sjef Tuchel er under voldsomt press etter flere svake prestasjoner de siste ukene. For en drøy uke siden fikk tittelforsvareren juling i storkampen mot Leverkusen, før det ble tap mot Lazio i den første av to åttedelsfinaler i mesterligaen. Med søndagens tap er det første gang siden 2015 at Bayern München taper tre strake kamper.

Juvelen Jamal Musiala skaffet Bayern en oppskriftsmessig ledelse med en rapp avslutning før kvarteret var unnagjort.

Etter en drøy halvtime fant Takuma Asano rom ute til høyre. Han utnyttet passivt forsvarsspill fra Matthijs de Ligt og hamret inn utligningen. To minutter før sidebyttet fullbyrdet Keven Schlotterbeck snuoperasjonen med pannebrasken.

Med et kvarter igjen på klokka ble Dayot Upamecano utvist da han lagde straffespark. Forsøket fra ellevemeteren ble ekspedert i mål av Kevin Stoger. Harry Kane reduserte med få minutter igjen, men det holdt ikke til Bayern-poeng.

Underveis i annenomgangen ble det kastet tennisballer på banen i protest fra tilskuerne, og kampen ble stanset i noen minutter.

Supporterne i Bundesliga har de siste ukene reagert kraftig etter at ligaen før jul åpnet for å gi private investorer en større rolle i et forsøk på å modernisere produktet og sikre «langsiktig og bærekraftig suksess».

