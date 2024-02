Haaland utnyttet Ajer-feil – har scoret mot alle PL-lag han har møtt

Haaland ble holdt i stramme tøyler av Brentford-forsvaret i tirsdagens hengekamp, men etter 70 minutter fikk han sjansen han trengte. Den kom ved hjelp av at landslagskompis Ajer var uheldig.

City vant ballen dypt på egen halvdel og kontret hurtig. Via Rodri og Julian Álvarez ble ballen spilt opp til Haaland, som hadde rom å løpe i. Han fikk en fin første berøring, og Ajer snublet og falt i forsøket på å stoppe ham. Dermed kunne Haaland ta ballen alene mot mål og skyte i hjørnet fra 16-meterstreken.

Før kampen hadde jærbuen scoret mot 20 av de 21 klubbene han har spilt Premier League-kamp mot. Unntaket var Brentford, men nå har han fullt hus. Han la også bak seg en periode der han var uten mål i sju av sine åtte foregående kamper i ulike turneringer.

Haaland nikket i tomt mål på innlegg fra Kyle Walker i det 80. minutt, men lagkameraten var offside i forspillet, så det ble med den ene scoringen.

Oscar Bobb spilte en drøy time i sin første PL-kamp fra start og holdt på å krone anledningen med en vakker scoring. Han hadde den største sjansen i første omgang, men skuddet ble reddet på streken av Ben Mee.

Bobb-magi

Etter sju innhopp fikk nordmannen Pep Guardiolas tillit fra start for første gang i en Premier League-kamp. I det 37. minutt fikk han en retur, tryllet bort Christian Nørgaard med en råfrekk skuddfinte og bredsidet ballen forbi Mark Flekken, som ellers reddet alt. På streken dukket Mee opp og klarerte.

Det var den største City-sjansen i en omgang der laget dominerte stort og satte Brentford-målet under press, men uten å lykkes helt med avslutningene.

Gjestene var farlige på sine kontringer, og flere ganger måtte Ederson i aksjon for å stoppe forsøk fra særlig Frank Onyeka. En gang var det et hodestøt på et godt innlegg fra Ajer.

Haaland fikk vanskelige arbeidsbetingelser, og på hver dødball rev og slet Mads Rørslev i ham med fare for å pådra seg både kort og straffespark. City-spissen kom til flere avslutninger, en av dem en akrobatisk volley på innlegg fra Bobb, men greide ikke å sette Flekken på store prøver.

City-sjanser

Det gjorde derimot midtstopper Ruben Dias, som både med hodet og foten tvang keeperen til gode redninger.

Bortsett fra Bobb-sjansen hadde Bernardo Silva den største City-muligheten før pause, da han nikket utenfor nesten åpent mål da Kyle Walkers hodestøt fra siden fant ham inne i målgården.

City fortsatte å presse etter pausen, men frustrasjonen begynte å bre seg før Haaland satte inn den forløsende scoringen.

Med seier er laget oppe på 2.-plass ett poeng foran Arsenal og ett bak Liverpool når alle tre har spilt 25 kamper. To poeng skiller altså topp tre med 13 kamper igjen.

Kampen skulle egentlig vært spilt lille julaften, da City var på vei hjem etter å ha vunnet klubb-VM i Saudi-Arabia.

