Et flertall av eliteserieklubbene vil ha vekk VAR i norsk fotball

VG har gått igjennom forslagene til klubbenes årsmøter de nærmeste ukene.

Hos Rosenborg er det sendt inn følgende forslag: «Rosenborg Ballklub skal aktivt arbeide for å fjerne VAR fra norsk fotball omgående».

Lignende forslag er også sendt inn hos en rekke andre klubber til sine årsmøter.

Det er bare KFUM Oslo, Fredrikstad, Kongsvinger og Kristiansund som foreløpig ikke har sendt inn forslag.

– Vi forholder oss til at vi har implementert VAR. Vi forholder oss til at 15 av 16 klubber (i Eliteserien) var positive til å innføre. Det er en del av medieavtalen og en seksårsavtale. Vi bruker heller alt fokus på å videreutvikle og forbedre VAR. Vi har vært gjennom et år hvor vi avdekket flere ting kan bli bedre, sier styreleder Cato Haug i Norsk Toppfotball til VG.

Reidar Sollie: VAR er kommet for å bli, hevdes det. Det er langt fra sikkert.