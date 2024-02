Brekalo forlater Viking for rekordsum: – Fortjener denne muligheten

Den slovenske midtstopperen var en nøkkelspiller for Viking forrige sesong. Den siste tiden har imidlertid forholdet mellom spilleren og klubben surnet. Både Brekalo og hans agent har gått til angrep på klubben fordi de ikke har solgt sloveneren. Nå får han viljen sin.

Avtalen blir lukrativ for Stavanger-klubben. Ifølge TV 2 ligger budet på 2,8 millioner dollar samt 300.000 i bonuser til Viking. Det innebærer en garantert sum på like under 30 millioner kroner, og en totalpakke på omtrent 32,5.

Det skal også være en videresalgsklausul på rundt 15 prosent inkludert i budet. Viking opplyser på eget nettsted at salget er det største i klubbens historie.

– David har vært en viktig spiller for oss og vært en av Skandinavias beste midtstoppere. Det er selvfølgelig dumt å miste den kvaliteten, men samtidig fortjener han denne muligheten, sier Vikings sportssjef Erik Nevland om Brekalo.

Orlando City kom til kvartfinalen i MLS-sluttspillet i fjorårets sesong.

Viking avslo i fjor sommer et enda større bud på Brekalo fra den danske klubben Midtjylland. Klubben beholdt spilleren for å styrke sjansen for seriegull siste halvdel av sesongen. Viking hadde dessverre en svak høstsesong og endte uten medalje.

Brekalos storspill for Viking endte med plass på det slovenske landslaget. Slovenia er klare for sommerens europamesterskap. Der blir Brekalo etter all sannsynlighet å se.

Brekalo fikk 73 kamper og scoret åtte mål for Viking.