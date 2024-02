Brekalos farvel: – Aldri nådd hit uten disse tre

På samme tid som RA tar farvel med byen tar også David Brekalo farvel med Stavanger. Det er selvsagt forskjell på to og et halvt år og 125 år. Ingen skal likevel tvile på hvor glad «The Slovenian King» har blitt i sine omgivelser. Det til tross for at han egentlig bare var en leiesoldat.

Stopperen vil, så snart de siste papirene er signerte, bli historisk. Han blir Vikings største salg ut noensinne. Et sted mellom 30 og 35 millioner kroner vil gildet ende på. Viking drar inn ti ganger pengene de la inn i prosjektet. Og vel så det.

Samtidig er det mange som lurer på hvorfor det ikke ble mer. Hvorfor ikke en så god spiller havnet i en topp-fem liga i Europa for 50–60 millioner? Hvorfor måtte det bli en så turbulent avslutning? Og hvorfor i det huleste vil han til MLS?

I en losje, underveis i kampen mot Sandnes Ulf torsdag, tok Brekalo seg tid til å snakke ut med RA.

– Orlando har vært på lenge. Klubben har virkelig vist at de ønsker meg. Det er også en flott by. Når det kommer til den sportslige progresjonen kan folk si og tenke hva de ønsker, men jeg anser MLS som et tydelig steg opp fra Eliteserien. Det er en tøffere liga. Jeg anser den etter hvert for å ha blitt blant de sju-åtte beste i verden. Samtidig er jeg trygg på at jeg vil være god der, sier Brekalo.

Målene ikke endret

Brekalo gjør klart at målene ikke har endret seg selv om han nå drar til USA. Dette er forhåpentligvis kun et mellomsteg på veien dit han hele tiden har ønsket seg.

– Det er ikke ulikt da jeg først kom til Viking. Målet mitt er fortsatt suksess og et salg til en av de virkelig store ligaene i Europa. Jeg trodde heller ikke jeg kom til å behøve et slikt mellomsteg i fjor sommer, men omstendighetene har nok kanskje tvunget det fram. Skaden har nok spilt noe inn.

Da Brekalo under treningsleiren på Gran Canaria i januar annonserte at han ville bort nå, dro han fram det siste som et svært sentralt tema. Et folk ikke har hatt nok innsikt i. Nesten 90 kilo tunge Brekalo har slitt med kunstgress. Han har prøvd så godt han kan. Knasket piller og ofret seg selv. Til sist måtte han under kniven.

Kanskje kostet det både seriegull til Viking og en kjempeovergang til en klubb i Europa for hovedpersonen.

– Orlando spiller og trener på gress. Det er en stor faktor i dette.

Han peker på at han også har blitt 25 år. Karrieren varer ikke evig. På et tidspunkt følte Brekalo at han måtte trykke på for å ta steget videre – selv om dette ikke ble så stort som han håpet.

Før kampen mot Sandnes Ulf torsdag pakket Brekalo seg inn til det ugjenkjennelige og satte seg på tribunen med hette og regnklær. Han ønsket åpenbart ikke for stort søkelys på sin person. Selv om han åpnet seg for RA ba han innstendig om å få slippe å bli tatt bilde av.

Takker fansen tross bråket

Oppmerksomhet ble det likevel. Felt O hadde med et gedigent banner med påskriften «Ingen spiller er større enn klubben». Sloveneren har plukket opp mer enn nok norske gloser til å skjønne hvem det var myntet på.

Han innrømmer også at turbulensen på slutten gjør ham vondt. Det var ikke slik det skulle ende.

– Jeg skulle bare ønske at de skjønte hele historien og så hele bildet. Det virker som de velger å tro på et narrativ om at alle spillere er «bad» av natur. Slik er det faktisk ikke. Det spiller en helhet inn her.

De to trenerne er fullstendig arbeidsnarkomane. Det går i Viking nesten 24 timer i døgnet. Zlatko Tripic er på sin side ingen vanlig kaptein i en fotballklubb. Jeg ser på ham som en bror. — David Brekalo

Brekalo erkjenner gjerne at økonomi er en del av denne overgangen. Han vil få solid betalt i USA. Mye mer enn i Viking. For en ung mann fra Ljubljana betyr det selvsagt mye å sikre framtiden. At han nå drar handler mest av alt om en totalpakke hvor både ambisjoner, landslag, økonomi og skader spiller inn.

– Denne avslutningen til tross så ønsker jeg å benytte anledningen til å takke dem fra dypet av mitt hjerte. De har heiet på Viking og de har heiet på meg. Både Felt O, og familier som har kommet på kampene. Ungene som har stått i kø for selfier. Alle som har dratt på bortekamper. Det har vært fantastisk. Det betyr så enormt mye for oss spillere. Selv om noen kanskje er sinte på meg nå håper jeg de skjønner at jeg ga hundre prosent for Viking i hver eneste kamp og på hver eneste trening. Dette handler overhodet ikke om at jeg ikke setter pris på fansen. De har fantastiske. På tross av det banneret har jeg respekt for alle. Det er «no hard feelings» fra min side, sier en tankefull Brekalo.

Drar fram trio

Han minner om at Viking til slutt fikk over ti ganger pengene for ham og peker på at dette i bunn og grunn har vært en suksesshistorie. Stopperkjempen oppfordrer de som er skuffet til å se det større bildet.

– Jeg mener dette nå ender OK for alle parter. De fleste bør kunne leve fint med dette.

Til sist ber Brekalo også om å få komme med noen siste ord. Og de er viktige for ham å få sagt:

– Fra bunnen av mitt hjerte vil jeg si takk til Morten Jensen, Bjarte Lunde Aarsheim og Zlatko Tripic. De tre har hatt en enorm påvirkning på min vekst som spiller og som person. Få vet egentlig hvor mye disse tre betyr. Jeg hadde aldri nådd hit uten dem, sier Brekalo – og fortsetter:

– De to trenerne er fullstendig arbeidsnarkomane. Det går i Viking nesten 24 timer i døgnet. Zlatko Tripic er på sin side ingen vanlig kaptein i en fotballklubb. Jeg ser på ham som en bror.

Han peker på at sistnevnte er en enormt sterk personlighet, men også en som brenner inderlig for å hjelpe andre opp og fram.

– I Viking har han vært min faste romkamerat. Han har tatt seg av meg fra dag én. Vi klikket sammen på direkten. Zlatko og jeg har også samme bakgrunn. Vi kommer fra Balkan. Mentaliteten er den samme, avslutter David Brekalo.

Flyttelasset er alt pakket. Han har bodd i den tomme leiligheten til Patrick Yazbek, som spiller Asia-mesterskapet, de siste dagene. Nå settes kursen for USA, og et helt nytt eventyr.