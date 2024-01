Overgangsguru: Vålerenga enig med Lille om rekordstor Ilic-overgang

Det er den velinformerte overgangsjournalisten Fabrizio Romano som onsdag melder at klubbene er enige om en overgang for Ilic. Overgangssummen skal ligge på over 50 millioner kroner totalt.

Ifølge Romano skal angriperen gjennom den medisinske testen onsdag. Forhandlingene om de personlige betingelsene er heller ikke sluttførte.

23 år gamle Ilic kom til Vålerenga fra latviske RFS i fjor. Han scoret ni mål på 13 seriekamper for Oslo-klubben på veien mot nedrykket til 1. divisjon.

Nå tyder mye på at han fortsetter fotballkarrieren i fransk fotball.

[ Vålerenga trenger påfyll, storsalg på gang ]