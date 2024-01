Vålerenga trenger påfyll, storsalg på gang

EKEBERG (Dagsavisen): Fjorten utespillere var på plass på årets første VIF-trening i Oslo, treningsøkter som er flyttet fra Intility til KFUM Arena, der det tross alt befinner seg et lag fra Eliteserien.

Men det spilte ingen rolle denne dagen. Vålerenga er i ferd med å selge spissen Andrej Ilic for et beløp som kan ende et sted mellom 40 og 100 millioner, hvis man regner alle mulige bonuser inn.

Sportssjef Joakim Jonsson var opptatt med denne saken og derfor ikke til stede på Ekeberg.

Les flere saker om Vålerenga her

Få spillere på trening

Men det var den nye trenerduoen Geir Bakke og Petter Myhre sammen med 14 utespillere og tre keepere.

Det er selvsagt for få.

To av de fraværende kan bli solgt denne uka. Det er bud på den serbiske spissen Andrej Ilic fra Lille og Cardiff, mens den albanske stopperen Eneo Bitri kan ende opp i polsk fotball i følge Nettavisen, muligens på en leieavtale.

– Ja, nå blir det vasking av stallen først og fremst, det sier litt seg sjøl, sier Geir Bakke, som jobber tettest opp mot Joacim Jonsson for hvordan stallen blir seende ut.

NM fotball cup 2023, semifinale : Vålerenga - Bodø/Glimt Andrej Ilic kan være timer unna en stor overgang for Vålerenga. (Terje Pedersen/NTB)

Ikke flere unggutter

Petter Myhre har hovedansvaret for det som skjer på treningsfeltet, og han trenger flere spillere i øktene.

– Det sportslige fokuset nå er å få på plass en konkurransedyktig stall. Vi kan ikke spille fire mot fire eller sju mot sju på trening og så stille fullt lag i helgene. Vi kan ikke ta opp enda flere unggutter. Nå bruker vi mye tid på scouting og dialog. Den bøtteballetten går sin gang. Vi vet litt mer når det internasjonale vinduet stenger denne uka, sier Petter Myhre til Dagsavisen.

Det spekuleres nå heftig i hvor mye Vålerenga kan få for Andrej Ilic. Ifølge TV2 og Nettavisen, som omtalte budene først, handler det om en overgang verdt minimum 45 millioner kroner i ren overgangssum pluss bonuser for antall kamper, scoringer og eventuelt opprykk.

Cardiff ligger i dag på 14. plass i den engelske mesterskapsserien og er langt unna opprykk.

Lille er på et annet nivå der de ligger på femteplass i fransk eliteserie Ligue 1.

Ilic må også lande en personlig avtale innen overgangsvinduet lukker torsdag, Den skal etter det vi erfarer ennå ikke være på plass.

[ Ilic nektet å spille da Børven scoret i VIFs storseier: – Han er veldig skuffet ]

Usikkert med Strandberg

Stefan Strandberg var også fraværende på mandagens trening. Fjorårets kaptein rehabiliterer seg etter et lite inngrep i ryggen før jul.

– Når han er tilbake på feltet vet jeg faktisk ikke. Det må det medisinske apparatet ha oversikt over, sier Myhre.

De to VIF-trenerne, som sammen fikk Lillestrøm opp fra OBOS-ligaen i 2020, kjenner hverandre usedvanlig godt.

Petter Myhre har hovedansvaret for selve treningsinnholdet.

– Petter gløder og brenner for det som skjer innenfor strekene. Han tar strukturen rundt spilleprinsippene, vårt DNA, hvordan skal vi gjennomføre det. Han er skarp på de tingene, sier Geir Bakke til Dagsavisen.

[ Ilic nektet å spille da Børven scoret i VIFs storseier: – Han er veldig skuffet ]

Kort oppsummert

Analysen av fiaskosesongen 2023 er man ferdig med.

Petter Myhre var ikke en del av den, men som analytiker fra utsiden har han en enkel oppsummering.

– De to siste kampene mot Kristiansund oppsummerte egentlig hele sesongen. Laget var klart best og bestemte det meste på bortebane, for så å kollapse hjemme. Dette er mentale faktorer som slår inn. Men dette var kortversjonen, den faglige analysen er lengre. Men nå må vi se fremover, sier han.

Og det handler om hvordan VIF-stallen anno 2024 vil se ut. Nå er det mange baller i lufta. Det internasjonale vinduet stenger torsdag, deretter venter det nasjonale overgangskjøret som kan pågå til den siste uka før seriestart i begynnelsen av april.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen