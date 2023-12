Villa misbrukte muligheten til å bli ligaleder – slet mot Sheffield United

Etter 87 minutter med hardt press mot seg, tok Sheffield United vare på en av de få sjansene de fikk i kampen. Cameron Archer styrte inn seiersmålet fra kloss hold.

Før det hadde Aston Villa fått en scoring annullert etter en langvarig VAR-sjekk. Villa fortsatte å presse etter baklengsmålet, og sju minutter på overtid stanget Nicolò Zaniolo ballen i nettet.

Sheffield United sliter i bunnen og har vunnet bare to kamper. Fredagens seier hadde med andre ord vært svært kjærkommen. Uansett er poeng borte mot Villa en sterk prestasjon.

Aston Villa hadde nemlig vunnet 15 strake hjemmekamper før fredagens duell.

Poengtapet gjør at Villa ikke klatrer opp på tabelltopp. De er foreløpig nummer to bak Arsenal. Liverpool kan passere Birmingham-klubben om de slår Arsenal lørdag.

Villa står med tolv seirer, tre uavgjort og tre tap denne sesongen. Manager Unai Emery har virkelig fått sving på laget siden han tok over for et drøyt år siden.

Villa presset bortelaget hardt i jakten på scoring, men slet med å finne spillere i rommet rundt 16-meteren. Leon Bailey trodde han hadde sendt hjemmelaget i ledelsen etter en snau time, men målet ble annullert for en forseelse inne i feltet.

Aston Villa møter Manchester United borte på Boxing Day 2. juledag. Samme dag tar Sheffield United imot Luton til bunnkamp.

