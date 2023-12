Neymar mister Copa America neste år: – Vi må være tålmodige

Neymar pådro seg en alvorlig kneskade i VM-kvalifiseringskampen mot Uruguay i midten av oktober. 31-åringen ble operert to uker senere.

Tirsdag opplyste landslagslege Rodrigo Lasmar at de ikke ønsker å ta unødvendig risiko med stjernens kne.

Copa America starter 21. juni.

– Det kommer for tidlig. Det er ikke noe poeng i å hoppe over punkt i rehabiliteringen for å komme tilbake tidligere. Vi må være tålmodige. Å komme tilbake etter ni måneder er for tidlig, sier han, ifølge ESPN.

Neymar gjorde i sommer overgang til saudiarabiske Al-Hilal etter en rekke år i Paris Saint-Germain. Han fikk bare fem kamper før kneskaden spolerte sesongen.

Brasil møter Colombia, Paraguay og vinneren av playoffkampen mellom Costa Rica og Honduras i puljespillet i Copa America.