Fotballkvinnene må ut i nedrykkskvalifisering etter tap for Østerrike

I nedrykkskvalifiseringen møter Norge ett av disse lagene over to kamper: Ungarn, Kroatia, Serbia eller Bosnia-Hercegovina. Hvem det blir, avgjøres i trekningen 11. desember.

Vinneren spiller på nasjonsligaens øverste nivå, mens taperen må belage seg på spill i B-divisjonen. Det siste betyr at veien inn til et eventuelt EM-sluttspill blir vanskeligere.

Tre minutter på overtid reduserte Karina Sævik, men scoringen kom for sent. Tapet gjør at Norge bare ble nummer tre i sin pulje, og det er det som gjør at de må ut i kvalifisering.

På tampen bommet Marit Bratberg Lund på et straffespark, og like etter doblet innbytter Katharina Schiechtl til 2-0.

Norge dro til Østerrike med selvtillit etter 4-0 hjemme mot Portugal sist fredag, men mye av luften gikk ut av laget da hjemmelaget scoret tidlig i St. Pölten.

Raid

Bare 8.51 minutter var spilt da Østerrike tok ledelsen. Vertene raidet på høyresiden, og Lilli Purtscheller tok seg forbi Mathilde Harviken før hun slo inn på første stolpe. Der ventet Eileen Campbell. Hun hadde slitt seg fri fra Guro Bergsvand og satte ballen i mål i det lengste hjørnet.

Norge har slitt mot Østerrike i de to siste kampene. De tapte 0-1 i EM-sluttspillet i England i fjor, og det ble 1-1 i den første kampen på Ullevaal i nasjonsligaen.

Norge hadde noen muligheter til å utligne i 1. omgang. 17 minutter var spilt da vikarierende kaptein Ada Hegerberg vendte fint, og hun fikk til et skudd fra langt hold som Østerrikes keeper Manuela Zinsberger måtte slå til corner. Frida Maanum hadde også en god avslutningsmulighet fra rundt 14 meter i det 25. minutt.

Østerrike var nær 2-0 i det 32. minutt etter misforståelse mellom Bergsvand og keeper Aurora Mikalsen.

[ Hegerberg starter som norsk kaptein i skjebnekamp: – Stort øyeblikk ]

Hegerberg ut

Hegerberg scoret tre mot Portugal, men holdt bare i én omgang i Østerrike. Hun og to andre ble byttet av til pause.

– Ada var bare klar for 45 minutter, sa Norges assistenttrener Ingvild Stensland til TV 2.

Det betyr at da alt var i spill for Norge, var de uten sine beste spillere i nevnte Hegerberg, skadde Caroline Graham Hansen og kaptein Maren Mjelde.

I det 68. minutt var plutselig Celin Bizet helt alene på rundt meters hold, men skuddet til Tottenham-proffen gikk langt over. Like etter dro Karina Sævik seg fint fri, men dessverre for Norge gikk skuddet like utenfor

[ Graham Hansen mister Norges skjebnekamp mot Østerrike: – Leit ]

---

Kampfakta:

Nasjonsligaen fotball kvinner tirsdag, A-divisjonen gruppe 2:

Østerrike – Norge 2-1 (1-0)

Spilt i St. Pölten.

Mål: 1-0 Eileen Campbell (10), 2-0 Katharina Schiechtl (89), 2-1 Karina Sævik (90).

Dommer: Marta Huerta, Spania.

Gult kort: Virginia Kirchberger, Østerrike, Vilde Bøe Risa, Norge.

Østerrike (4-4-2): Manuela Zinsberger – Katharina Naschenweng (Katharina Schiechtl fra 82.), Virginia Kirchberger, Marina Georgieva, Verena Hanshaw – Lilli Purtscheller (Viktoria Pinther fra 82.), Sarah Zadrazil, Sarah Puntigam (Laura Feiersinger fra 73.), Barbara Dunst – Marie Höbinger (Nicole Billa fra 90.), Eileen Campbell.

Norge (4-4-2): Aurora Mikalsen – Thea Bjelde (Tuva Hansen fra 45.), Guro Bergsvand, Mathilde Harviken, Marit Bratberg Lund – Karina Sævik, Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa (Lisa Naalsund fra 61.), Frida Maanum – Elisabeth Terland (Celin Bizet fra 45.), Ada Hegerberg (Sophie Román Haug fra 45.).

---