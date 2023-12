Graham Hansen mister Norges skjebnekamp mot Østerrike: – Leit

Det skriver Fotballforbundet i en pressemelding.

– Det er naturligvis veldig synd for oss å miste en spiller som Caroline. Hun hadde et stort ønske om å bidra inn i kamp mot Østerrike, men skader er en del av fotballen som vi må forholde oss til, sier landslagstrener Leif Gunnar Smerud.

– Det er leit for Caroline å ikke få vært med, men det er den eneste og riktige beslutningen at hun står over.

Barcelona-stjernen måtte ut ved pause i 4-0-seieren over Portugal fredag etter å ha fått en smell i ankelen.

– Det er leit å ikke få vært med til Østerrike og bidra. Jeg kommer til å følge kampen hjemmefra og gi hele gjengen masse støtte derfra. Jeg heier på den gjengen her, sier Graham Hansen.

NFF opplyser at de ikke henter inn noen erstatter for Graham Hansen.

Norge vil berge plassen i A-divisjonen med seier i Østerrike tirsdag. Med uavgjort blir det kvalifiseringsspill i februar, mens et tap kan bety direkte nedrykk. Det skjer bare dersom Portugal samtidig slår gruppevinner Frankrike.

Norge må også klare seg uten lagkaptein Maren Mjelde, som er suspendert etter å ha pådratt seg for mange gule kort.

[ Reidar Sollie: – Det var en fryd å se Ada og Caro på samme lag igjen ]