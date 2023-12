Når stjernene løfter Norge

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): For første gang siden VM-sluttspillet i sommer var Ada Hegerberg tilbake på landslaget. Og hva skal man si når hun scorer nesten umiddelbart og følger opp med to til før hun forlater banen til polvott-applaus tidlig i 2. omgang? Jo, at det er viktig at de beste spillerne er med. Og samstemt jubel mellom Hegerberg og Graham Hansen har vi og et stort norsk publikum ventet lenge på.

Her kom den tidlig i en kamp som selvsagt ble preget av nesten ti minusgrader for store og små. Men været er likt for alle. Ved siden av stjernestatusen hadde Hegerberg og Graham Hansen en annen ting felles denne iskalde kvelden. De var to av tre på det norske laget som spilte med stillongs. Faglig har vi ingen synspunkter på det, men det vitner i hvert fall om sunn fornuft. Portugal spilte i sommerhabitten.

Men ved å gå ut med full kraft viste de to store profilene at bare tilstedeværelsen teller. Dermed var kampen nesten avgjort før den var begynt. Ragnhid Bratberg Lund la den strålende pasningen til Ada Hegerbergs godt timede løp der hun headet inn 1–0. Straffesparket satte Hegerberg sjøl og 3–0 scoringen var bekreftelsen av evnen hennes til å være på rett sted til rett tid. Det er den siste egenskapen som har gjort henne til en av verdens beste spisser.

Caroline Graham Hansen fikk en tidlig smell da hun mistet ballen da hun dro til med full kraft. Å sparke hull i lufta gjør vondt når det ikke er det som er planen. Så fikk hun en dobbelttakling med en hodesmell som gjorde at hun ble igjen i garderoben etter første omgang. Men vi fikk se viljen hennes i høyrekant-rollen. Og det er samspillet mellom disse to som man må benytte de få sjansene til å utvikle.

Caroline Graham Hansen fikk noen smeller på Ullevaal stadion fredag. (Terje Bendiksby/NTB)

Elisabeth Terland kunne satt 4-0 på sitt lange løp alene med keeper og Frida Maanum det samme etter det som var Norges beste angrep etter pause. Det var Sophie Roman Haug som fikset det med sin sterke heading etter Thea Bjeldes pasning på overtid. Norge har flere strenger å spille på. På tribunen satt Mimmi Löfwenius med krykker etter skaden i cupfinalen her sist helg og i London pleier Guro Reiten sin skade.

Norge har mistet muligheten til å kvalifisere seg for neste års OL i Paris, nå handlet det om å hindre nedrykk fra A-divisjonen for å gjøre kvalifiseringen til neste mesterskap enklest mulig. Den motsatte kampen mot Portugal endte i 2–3 tap. Laget skal ut i bortekamp mot Østerrike tirsdag. Hvis Frankrike slår Østerrike senere fredag, er andreplassen i pulja innen rekkevidde.

Positivt var det også at Norge holdt nullen i andre kamp på rad. Det er forsvarsspillet som har vært Norges akilleshæl, og selv om Portugal hadde mye ball ble det sjelden farlig foran Brann-keeper Aurora Mikalsen. Det var viktig også for vikartrener Leif Gunnar Smerud som har fått inn mer defensiv trygghet i dette laget. At Norge ble litt for passive etter 2-0 ble det tatt tak i i pausen og det ga en aggressiv start også av 2. omgang der uttellingen kom raskt.

Stjernene kom, spilte og vant med Norge. Det var bestillingen. Og seieren varmet også på årets første iskalde desemberkveld.

---

FAKTA

Nasjonsligaen kvinner fredag, A-divisjonen gruppe 2 i Oslo:

Norge – Portugal 4-0 (2-0)

Ullevaal stadion:

Mål: 1-0 Ada Hegerberg (3), 2-0 Hegerberg (str. 8), 3-0 Hegerberg (49), 4-0 Sophie Román Haug (90+4).

Dommer: Ivana Martincic, Kroatia.

Gult kort: Maren Mjelde (59), Norge.

Norge (4-4-1-1): Aurora Mikalsen – Thea Bjelde, Maren Mjelde, Mathilde Harviken (Marthine Østenstad fra 85.), Marit Bratberg Lund (Tuva Hansen fra 85.) – Caroline Graham Hansen (Karina Sævik fra 46.), Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa, Frida Maanum (Celin Bizet Ildhusøy fra 85.) – Elisabeth Terland – Ada Hegerberg (Sophie Román Haug fra 58.).

Ubenyttede reserver: Cecilie Fiskerstrand, Guro Pettersen – Maria Thorisdottir, Guro Bergsvand, Justine Kielland, Cathinka Tandberg, Lisa Naalsund.

Portugal (4-1-3-2): Inês Pereira – Ana Borges, Diana Gomes, Carole Costa, Lucia Alves – Fátima Pinto – Tatiana Pinto (Ana Rodrigues fra 80.), Andreia Norton (Catarina Amado fra 61.), Andreia Jacinto (Andreia Faria fra 80.) – Jéssica Silva (Ana Dias fra 28.), Ana Capeta (Carolina Mendes fra 80.).

---