Manchester Uniteds sterke rekke brutt – overkjørt og slått av Newcastle

Rødtrøyene hadde nok med å forsvare seg og skapte knapt en sjanse mot et svært imponerende hjemmelag som satte bortemålet under voldsomt trykk. Anthony Gordon scoret et svært fortjent ledermål i det 55. minutt.

Kieran Trippier brøt et oppspill fra Luke Shaw foran en passiv Alejandro Garnacho, og vertene stormet i angrep. Alexander Isak dyttet ballen til Bruno Guimarães, som spilte skrått ut til en Trippier i fullt firsprang. Høyrebacken slo flatt inn på første berøring, og ved lengste stolpe trengte Gordon bare å sette foten på ballen.

Med seieren tok Newcastle seg forbi Manchester United og Tottenham til 5.-plass på tabellen.

Newcastle gikk rett i strupen på gjestene og hadde ballbesittelse nær 85 prosent det første kvarteret. André Onana måtte flere ganger i aksjon, og Harry Maguire kom gjestene til unnsetning med noen gode blokkeringer.

Avslutningene sto ikke i stil med spillet for Newcastle, ellers kunne det sett virkelig stygt ut for gjestene fra Manchester. I det 40. minutt var det bare centimeter om å gjøre da Trippier skrudde et frispark mot krysset. Onana sto og så på mens ballen traff tverrliggeren og spratt ned rett utenfor streken.

Store sjanser

Venstreback Tino Livramento herjet med gjesteforsvaret i første omgang, men det var høyreback Trippier som skulle bli sentral da Newcastle tok ledelsen.

Laget fortsatte å presse og jaget flere mål. I det 79. minutt var det veldig nær da Gordon fant 17-årige Lewis Miley foran mål. Onana ville vært sjanseløs på skuddet, men Aaron Wan-Bissaka sto i veien. Ballen traff ham i kneet og spratt i skulderen hans. Hjemmespillerne ropte på straffe for hands, men det var det ikke.

Sjelden greier et lag helt å unngå sjanser mot, og i det 83. minutt fikk Manchester United sin store mulighet. Sergio Reguilón fikk kjempetreff på returen etter at Luke Shaws forsøk ble blokkert, og ballen hadde retning mot hjørnet. Da var det Fabian Schär som sto på rett sted og blokkerte.

Keeper skadd

Bak ham kastet keeper Nick Pope seg så desperat at han forstrakk en muskel og måtte hjelpes av banen med tydelige smerter.

Manchester United samlet seg til en spurt og la press på målet til reservekeeper Martin Dúbravka, og i det 89. minutt fikk Maguire ballen i mål, men han var offside da han endret retning på Antonys skudd.

Newcastle sto imot ni tilleggsminutter og unngikk samme nedtur som da Paris Saint-Germain tirsdag utlignet til 1-1 i mesterligaen på et omstridt straffespark i åttende overtidsminutt.

Manchester United fikk en ny nedtur etter at laget onsdag ga fra seg to måls ledelse i 3-3-kampen mot Galatasaray i mesterligaen.

