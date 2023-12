Hegerberg-hattrick i storseier over Portugal – mot fortsatt A-status i nasjonsligaen

Det var Lyon-stjernens første hattrick for landslaget siden hun scoret tre i comebackkampen mot Kosovo i april i fjor, også det under svært vinterlige forhold. Siden da hadde hun scoret bare to mål på 11 landskamper.

Sophie Román Haug kom inn for Hegerberg den siste halvtimen og fastsatte resultatet på overtid med et fint hodemål.

Norge lå på nedrykksplass i nasjonsligaen før kampen og ville med tap vært dømt til B-status, noe som ville gjort neste års EM-kvalifisering mer utfordrende. Det var derfor en svært viktig kamp, selv om OL-sjansen allerede var forspilt.

Seieren betyr at Norge vil bli gruppetoer og berge plassen i A-divisjonen uten omspill med seier i Østerrike tirsdag, så lenge østerrikerne ikke tar en sjokkseier borte mot Frankrike senere fredag.

Med ett poeng i St. Pölten er Norge garantert nedrykkskvalifisering i februar. Bare om Norge taper tirsdag, og Portugal samtidig slår Frankrike, rykker det norske laget rett ned.

Maren Mjeldes gule kort, som hun pådro seg på stillingen 3-0, gjør at kapteinen mister tirsdagens kamp.

Sjokkåpning

I 10 minusgrader sjokkåpnet de norske og skaffet seg to måls ledelse med Hegerbergs 44. og 45. landslagsscoring.

Det var spilt litt over to minutter da Norges høye press hindret Portugal i å spille seg ut. De norske vant ballen ved midtstreken, og Elisabeth Terland fikk rom å føre ballen i. Hun spilte ut til Marit Bratberg Lund, og hennes følsomme venstrefot la en perfekt pasning på hodet til Hegerberg, som nikket i mål.

Fire minutter senere hoppet Carole Costa opp med armen i været på et norsk hjørnespark, og dommeren var ikke i tvil da ballen traff hånden. Hegerberg kunne skyte straffesparket i hjørnet.

Norge falt av etter knallstarten og slapp Portugal litt inn i kampen, men uten at gjestene greide å skape nevneverdige sjanser.

Forbi Caro

Norge startet sterkt også i den andre omgangen, og i det 50. minutt scoret Hegerberg sitt 46. mål for Norge. Med det la hun Caroline Graham Hansen bak seg på landslagets evige scoringsliste.

Det startet med Maren Mjeldes frispark til Frida Maanum, som stormet fram på kant og rullet ballen inn til Terland. Hennes skudd ble reddet av keeper, men Hegerberg satte kneet på returen for åpent mål og så ballen rulle inn.

Graham Hansen var byttet ut ved pause etter å ha fått et par vonde smeller i den første omgangen.

Ana Capeta hadde et meget godt forsøk på å skape ny spenning med en stupheading mot hjørnet i det 60. minutt, men Aurora Mikalsen reddet glimrende.

Like god var Inês Pereiras redninger da Terland litt senere var alene gjennom og da Maanum i det 83. minutt avsluttet fra hjørnet av 5-meteren. I stedet var det Haug som gjorde 4-0.

Kampfakta

Nasjonsligaen fotball kvinner fredag, A-divisjonen gruppe 2 i Oslo:

Norge – Portugal 4-0 (2-0)

Ullevaal stadion

Mål: 1-0 Ada Hegerberg (3), 2-0 Hegerberg (str. 8), 3-0 Hegerberg (49), 4-0 Sophie Román Haug (90+4).

Dommer: Ivana Martincic, Kroatia.

Gult kort: Maren Mjelde (59), Norge.

Norge (4-4-1-1): Aurora Mikalsen – Thea Bjelde, Maren Mjelde, Mathilde Harviken (Marthine Østenstad fra 85.), Marit Bratberg Lund (Tuva Hansen fra 85.) – Caroline Graham Hansen (Karina Sævik fra 46.), Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa, Frida Maanum (Celin Bizet Ildhusøy fra 85.) – Elisabeth Terland – Ada Hegerberg (Sophie Román Haug fra 58.).

Ubenyttede reserver: Cecilie Fiskerstrand, Guro Pettersen – Maria Thorisdottir, Guro Bergsvand, Justine Kielland, Cathinka Tandberg, Lisa Naalsund.

