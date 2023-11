Europa-håpet ute for Celtic og Thiago Holm – senket av Immobiles måldobbel

Odin Thiago Holms lag holdt lenge stand i Roma, men på tampen slo innbytter Ciro Immobile til med to kjappe scoringer.

Celtic trengte et mirakel for å få utslagsspill i verdens gjeveste klubbturnering, men skottene blir heller ikke å se i europaligaen på nyåret.

Tirsdagens resultat betyr at Celtic ender sist i en pulje som også har med Atlético Madrid og Feyenoord. Lenge så kampen ut til å bli et antiklimaks for Lazio, men Immobile kom til unnsetning.

Seieren tok Serie A-klubben opp i 10 poeng. Den vil være sikret mer Champions League-spill allerede før siste runde hvis Atlético Madrid vinner i Nederland senere tirsdag.

Før sluttspurten hadde Lazio sine beste perioder før pause. Da nikket Felipe Anderson tidlig en ball i bakken og til side for mål.

33-årige Immobile entret banen med en halvtime igjen. Hans målteft skulle gi uttelling i det 82. og 85. minutt.

På overtid ble det dømt straffe til Celtic for en liten dytt fra Patric, men avgjørelsen ble omgjort etter en videosjekk.

Celtic har en grusom statistikk i mesterligaen. Klubben har gått 15 strake gruppekamper uten å vinne og står med kun én seier (september 2017) på sine siste 25 forsøk.

Thiago Holm ble sittende på Celtic-benken gjennom kampen. Trønderen står med totalt 54 minutter over to innhopp og ett rødt kort i høstens mesterliga.

