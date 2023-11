Sandefjord bytter til kunstgress

Dagens gressmatte har ligget der siden stadion ble bygget, og tatt i bruk i 2007. Nå byttes den ut med kunstgress.

– Årsaken er et totalbehov i klubben, sier daglig leder, Espen Bugge Pettersen, til Sandefjords Blad.

– Som klubb har vi en utfordring på Gamle stadion med tanke på banekapasiteten der. Den er heller ikke godkjent for spill i 3. divisjon neste sesong, og da må vi ha en annen arena til andrelaget. Det eneste anlegget i Sandefjord som innfrir kravene til NFF, er Jotun arena. For 20 år siden hadde klubben et A-lag. Nå har vi vokst oss langt større, med flere lag, sier Bugge Pettersen.

Han sier totalkostnaden er estimert til rundt 15 millioner kroner.