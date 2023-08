Myhre sluppet løs fra kontrakta i Lillestrøm

Partene ble enige om å gå hver til sitt noen uker etter at Geir Bakke overrasket stort ved å forlate LSK til fordel for erkerivalen Vålerenga.

Myhre ble sammen med Bakke en del av LSKs trenerteam etter nedrykket i 2019.

– Jeg vil takke for de mange fine opplevelsene vi har hatt i tre og et halvt år. De overskygger de tre siste ukene for min del, og det er det jeg kommer til å ta med meg videre, sier Myhre i en uttalelse på Lillestrøms nettsider.

– Jeg var like overrasket som alle andre da Geir gikk til Vålerenga. Jeg hadde sett for meg å være i LSK i fire og et halvt år til, og hadde gledet meg til mange flotte kvelder med spillere og supportere de neste årene. Jeg har gledet meg til å komme på jobb hver eneste dag, selv i de tøffeste periodene, for jeg har trivdes så godt med hele gjengen på Åråsen og spillergruppa. Det kommer til å bli et stort savn. Med Geir sin plutselige overgang, så synes jeg det er fornuftig at et nytt trenerteam kan føre de stolte kanaritradisjonene videre. Lykke til videre, sier han videre.

Han er blitt koblet til en retur i Vålerenga, men ifølge LSKs sportssjef Simon Mesfin vil ikke det skje med det første.

– Det er viktig for oss å understreke at det aldri har vært aktuelt for Petter å bli med Geir til Vålerenga. Petter er en fantastisk flink fagmann, en god venn og har vært en veldig bra kollega som vi ønsker alt godt videre, sier Mesfin.