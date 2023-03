Garnacho avgjorde i siste minutt for United i cupdrama

Alejandro Garnacho kom inn fra benken og scoret et vakkert vinnermål i siste ordinære minutt på Old Trafford. Litt tidligere hadde Nayef Aguerd gitt United utligningen med et selvmål.

I fjerde overtidsminutt satte Fred punktum.

Akkurat som søndag var det et annet United-lag som sto imot. Etter 2-0-seieren over Newcastle på Wembley ble det 2-1 mot West Ham på Old Trafford, men lenge så det ut til å bli exit for de røde djevlene.

Stoppet opp

Said Benrahma scoret et fortjent ledermål for gjestene i det 54. minutt. Pavel Soucek holdt så vidt ballen i spill ute ved sidelina, og noen United-spillere stoppet fordi de trodde den var ute. Soucek fant Benrahma, som hadde tid til å legge ballen over på høyrefoten og sende den i krysset.

VAR sjekket om ballen hadde vært ute, men det hadde den ikke.

West Ham var best gjennom det meste av kampen. Midtveis i første omgang hadde Michail Antonio en stor sjanse etter at Harry Maguire og Victor Lindelöf i hjemmeforsvaret sov, men David de Gea møtte ham og blokkerte. Soucek nikket det påfølgende hjørnesparket rett utenfor.

Lyktes til slutt

I det 72. minutt jublet Casemiro for utligning etter det som nesten var en blåkopi av målet hans på Wembley, men VAR annullerte denne gang for offside.

Utligningen skulle likevel komme. Fem minutter senere leverte Bruno Fernandes en presis dødeballserve, og presset av Wout Weghorst nikket Aguerd ballen i eget nett.

Det gikk mot ekstraomganger, men i det 90. minutt skar Garnacho inn fra venstresiden og skrudde et spektakulært skudd i lengste hjørne.

Fred satte punktum mot et slagent West Ham-lag.