Fofana fikk ligadebuten i nok en skuffende forestilling av Chelsea

Det kom aldri noen scoringer i Premier League-kampen på Stamford Bridge.

Fulham stilte seg sterkt fra start og tvang Chelsea-keeper Kepa til å gjøre en akrobatisk redning da Andreas Pereira dundret til fra distanse.

Chelsea var ved flere tilfeller nære ved å ta ledelsen i løpet av første omgang. Spesielt var tyskeren Kai Havertz nære ved å finne nettmaskene da han ikke kunne plassere ballen mellom stengene etter pasning fra Mason Mount.

Like før pausen var Havertz igjen nære ved å sende vertene i ledelsen. Tyskeren lobbet Fulhams keeper Bernd Leno, men ballen gikk i stolpen og ble klarert.

Rekordsigneringen Enzo Fernández stilte fra start under kveldens møte og var ikke beskjeden da han valgte å fyre av et skudd mot mål. Chelsea-fansen reiste seg opp fra setene for å se den nye talismanen sørge for seier, men det lot seg ikke skje.

Britain Soccer Premier League Rekordsigneringen Enzo Fernandez var blant dem som fikk sin Chelsea-debut fredag. (Kirsty Wigglesworth/AP)

Tidligere Molde-spiller David Datro Fofana entret banen med et kvarter igjen av kampen da han erstattet Mason Mount. Med ti minutter igjen av kampen nærmet 20-åringen seg mål og rundet Bernd Leno. Han fikk åpent mål, men skuddet ble klarert.

Den engelske vingen Naoni Madueke fikk også sjansen under fredagens kamp da han erstattet Mykhailo Mudryk etter hvilen.

Etter et målløst resultat var lagene tvunget til å dele på poengene. Chelsea klatret opp til 9.-plass med 30 poeng mens Fulham inntok 6.-plassen med 32 poeng.

