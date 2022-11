Riise og Avaldsnes berget toppserieplassen i dramatisk kamp

Det ble en dramatisk avslutning på en dramatisk sesong for John Arne Riise og hans lag. Riise har hatt mye motgang som trener både i Flint Tønsberg og Avaldsnes, og lørdagens seier er i så måte en gedigen opptur.

ØHIL hadde spilt en god kamp og presset vertene fram til 2-1-målet. Olsen fikk tuppet ballen inn etter et frispark som duppet ned i gjestenes felt. Det fikset 2-1 og 3-2-seier sammenlagt.

Det hadde også startet bra for hjemmelaget på en hard og glatt hjemmebane. Sju minutter var spilt da brasilianeren Gi Santos, som spilte sin første Avaldsnes-kamp fra start, tok ned en fin ball fra Selma Løvås, rundet keeper og trillet inn 1-0.

Etter scoringen var det gjestene fra Bærum som var det førende laget. Avaldsnes red på sin knepne ledelse og satset mest på å slå lange baller.

Riise medga i pauseintervjuet med Haugesunds Avis at laget trengte mer trøkk, men det var bortelaget som scoret etter pause. En corner etter en times spill kulminerte med at Celine Larsen styrte inn et innlegg ved bakre stolpe.

Avaldsnes burde ha scoret i sitt første angrep etter utligningen. Innbytter Kristina Svandal skjøt like over på en kjempesjanse fra ti meter.

Det ble ikke flere store sjanser i løpet av ordinær tid, og dermed gikk kampen til ekstraomganger.

En gigantsjanse fikk derimot Riises lag åtte minutter ut i første ekstraomgang. Men Viktoria Sørensen klarte ikke å heade ballen på mål fra kaptein Hanna Dahls strøkne innlegg.

Det skulle likevel lykkes for Avaldsnes og Olsen til slutt.

