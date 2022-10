Overtidsdrama da Riise og Avaldsnes unngikk direkte nedrykk: – En enorm prestasjon

En måldobbel fra Viktoria Sørensen sikret seieren for vertene som skal møte Overvoll Hosle i kamp om plass i Toppserien neste sesong.

Trener John Arne Riise jublet vilt sammen med laget da det ble klart at de unngikk direkte nedrykk.

Ragne Svastuen headet gjestene i ledelsen allerede etter to minutter, som sto seg til pause. Dermed måtte Avaldsnes finne på noe i annen omgang for at det ikke skulle bli nedrykk.

Etter 73 minutter kjempet Sørensen inn utligningen og ga Avaldsnes håp. Noen minutter på overtid satte hun inn seiersmålet. Røa-keeper Josefine Ervik fikk skuddet rett på seg, men glapp ballen som trillet inn i mål til ellevill hjemmejubel.

Det var en lettet og tårevåt Riise etter dramaet.

– Jeg satt bare og ventet på pressekonferanse og sitte og bli slaktet. Det er ikke bare fotball, det er så jævlig mye mer. Jentene mine står på, og det er en enorm prestasjon. Jobben er ikke gjort, det gjenstår en kvalik, sa han til NRK.

Tromsø rykker ned

Avaldsnes har spilt i Toppserien i ti strake sesonger og vant gull i 2017.

Med Avaldsnes-seieren er det Tromsø som blir med ned sammen med Kolbotn. TIL, som tok steget oppå fra 1. divisjon for å spille i sluttspillet, spilte 1-1 mot Lyn og endte bak Avaldsnes på målforskjell. Kolbotn avsluttet sesongen med en sterk 3-1-seier over Arna-Bjørnar, men håpet om videre spill i Toppserien var ute før søndagens kamp.

Martine Fenger, Tonje Pedersen og Julie Hoff Klæboe scoret for Kolbotn, mens Linnea Sælen scoret for gjestene.

LSK Kvinner slo Åsane 3-0 ved hjelp av scoringer fra Emma Stølen Godø og Signe Holt Andersen.

Uavgjort i Bergen

Brann feiret gullet med 1-1 mot Vålerenga på hjemmebane. Foran oppgjøret mottok veteran Ingrid Ryland en tårevåt hyllest. Hun avsluttet en 16 år lang karriere etter kampen. Hun ble byttet inn med en halvtime igjen.

Etter 41 minutter kunne de rødkledde juble for ledelse da Nora Eide Lie hamret ballen i mål via stolpen. Tidlig i annen omgang utlignet Karina Sævik med en flott hælflikk, før Ingrid Stenevik ble utvist for to gule kort etter 55 minutter.

Etter 68 minutter fikk også Vålerenga en spiller utvist. Da måtte Andrine Tomter forlate matta med to gule kort. Det ble ikke flere mål i kampen.

---

FAKTA

Toppserien kvinner søndag, mestersluttspill, 25. runde:

Brann – Vålerenga 1-1, Stabæk – Rosenborg 1-2.

Gull: Brann, sølv: Vålerenga, bronse: Rosenborg.

Kvalifiseringssluttspill, 7. og siste runde:

Avaldsnes – Røa 2-1, Kolbotn – Arna-Bjørnar 3-1, LSK Kvinner – Åsane 2-0, Lyn – Tromsø 1-1.

Lyn vinner sluttspillet. Kolbotn og Tromsø rykker ned. Avaldsnes spiller kvalifsering mot Øvrevoll Hosle.

1. divisjon kvinner søndag, sluttspill, 25. runde:

Amazon Grimstad – AaFK Fortuna 1-0, KIL/Hemne – Hønefoss 0-1, Klepp – Grand Bodø 5-0, Medkila – Øvrevoll Hosle 5-1.

Øvrevoll Hosle til kvalifisering om opprykk. Amazon Grimstad og Medkila rykker ned i 2. divisjon.