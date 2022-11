Ronaldo langer ut mot Manchester United – mener Ten Hag vil presse han ut

Kort tid før avreise til VM i Qatar snakker Ronaldo med Piers Morgan om det han beskriver som «den vanskeligste perioden i livet» sitt, skriver The Sun.

37-åringen sier han opplever behandlingen han har fått i klubben som et svik, og sier at han omtales som «det svarte fåret» som får skylden for alt som går galt i United. Han sier han har respekt for Ole Gunnar Solskjær, som fikk sparken kort tid etter at Ronaldo kom til United. Han har derimot lite pent å si om de to trenerne som har kommet etter nordmannen.

[ United-stjerne sterkt kritisk til Qatar-VM: – Liker det ikke i det hele tatt ]

– Ingen respekt

Om dagens trener, ten Hag, sier han:

– Jeg har ingen respekt for ham, fordi han ikke viser noen respekt for meg. Viser du ikke meg respekt, så vil jeg aldri vise deg respekt tilbake.

Nylig ble den portugisiske stjernen disiplinert av treneren fordi han nektet å gå inn som innbytter mot slutten av en kamp mot Tottenham.

Også tidligere lagkamerat Wayne Rooney, som har gått åpent ut og kritisert Ronaldo og bedt klubben kvitte seg med ham, får høre det.

– Jeg vet ikke hvorfor han kritiserer meg så hardt. Antakelig fordi hans karriere er over og jeg fortsatt spiller på toppnivå.

Etter en liten latte legger han til: – Jeg skal ikke si at jeg ser bedre ut en ham. Men det er jo sant …

[ Supertalentet Garnacho (18) ordnet United-jubel før VM-oppholdet ]

Opplevde støtte fra motstandere

Om Ronaldo er misfornøyd med egen klubb, kommer han med godord mot konkurrentene og måten de støttet ham da han og samboer Georgina Rodriguez’ sønn døde under fødselen nylig. Ronaldo gikk på jobb og i et møte med erkerivalen Liverpool sang deres supportere klubbhymnen «You’ll Never Walk Alone» for Ronaldo.

– Det hadde jeg aldri ventet, sier han.

Derimot hadde han ventet mer støtte enn han sier han fikk fra sin egen klubb da hans tre måneder gamle datter – tvillingen til sønnen som døde – ble lagt inn på sykehus i juli. Han sier han ikke møtte noen empati og at flere i klubbledelsen tvilte på ham da han sa han ikke var i stand til å stille på trening før sesongstart, noe som fikk ham til å føle seg ille og som såret ham.

Gjennom hele sommeren prøvde Ronaldo selv å komme seg vekk, da han ikke ønsket å spille mer for klubben. Da ingen klubber ønsket å kjøpe han, måtte han likevel bli værende. I løpet av sesongen har han fått lite spilletid, og flere ganger havnet i søkelyset for utenomsportslige ting.

[ Ronaldo tilbake i Manchester for å diskutere framtiden ]