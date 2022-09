Napoli trengte tre straffer for å knekke Rangers og ta tabelltoppen

Napoli kom til kampen med en knusende 4-1-seier over Liverpool i den første runden. Italienerne vist styrke i sesongstarten og leder Serie A i tillegg til å storspille i mesterligaen.

Leo Skiri Østigård ble sittende på benken for Napoli. Kampen skulle egentlig blitt spilt tirsdag, men på grunn av dronning Elisabeth IIs bortgang og mangel på politiressurser ble kampen flyttet en dag. Det var heller ingen bortesupportere til stede.

Etter en målløs og litt kjedelig kamp før pause tente det til etter en snau time. James Sands pådro seg sitt annet gule kort og påfølgende marsjordre for en felling.

Piotr Zielinski tok straffen som Alan McGregor reddet og Matteo Politano scoret på returen. Etter å ha studert VAR fant dommeren ut at både målvakten og Politano var for tidlig ute slik at straffen måtte tas på nytt. Zielinski forsøkte seg jeg, men skjøt svakt i samme hjørne og McGregor reddet.

Napoli og Politano skulle få sin revansj. Etter 68 minutter fikk det italienske laget en ny straffe. Denne gangen var Politano som var eksekutør og han feilet ikke. Fem minutter før slutt doblet Giacomo Raspadori ledelsen til 2-0.

Tanguy Ndombele satte inn 3-0 ett minutt ut i overtiden.

Med seieren fører Napoli an i gruppen med full pott. Liverpool slo tilbake med 2-1 over Ajax tirsdag.

---

Kampfakta:

Mesterligaen menn onsdag, gruppe A, 2. runde:

Rangers (Skottland)– Napoli (Italia) 0-3 (0-0)

Mål: 0-1 Matteo Politano (str. 68), 0-2 Giacomo Raspadori (85), 0-3 Tanguy Ndombele (90).

Rødt kort: James Sands (55), Rangers.

50.000 tilskuere.

Leo Skiri Østigård var ubenyttet reserve for Napoli.

---