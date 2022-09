Berge og Sheffield United økte luken på tabelltopp

Berge spilte hele kampen da Sheffield United tok sin femte seier på de seks siste seriekampene. Reda Khadra scoret vinnermålet i det fjerde overtidsminuttet, framspilt av Rhian Brewster på en rask kontring.

Sheffield United tapte i serieåpningen, men har nå seks seirer og to uavgjorte på de åtte kampene siden da. Det gir fire poengs luke til Norwich, som imidlertid har spilt en kamp mindre.

Berge har startet samtlige kamper og har bidratt med tre mål og to assist så langt.

Det ble seier også for Theo Aasgaard og hans Wigan tirsdag. Callum Lang ble matchvinner i 2-1-seieren borte mot Huddersfield. Lagets første mål ble scoret av Will Keane på straffespark etter at Lang ble spilt gjennom av Aasgard og felt av en Huddersfield-spiller.

Nordmannen hadde to gode sjanser på stillingen 1-1, men det var Lang som scoret vinnermålet i det 82. minutt.

Wigan klatret til øvre tabellhalvdel i mesterskapsserien.

