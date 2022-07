Martin Ødegaard blir kaptein i Arsenal

Det opplyser London-klubben lørdag.

Pierre-Emerick Aubameyang var kaptein for Arsenal på starten av sist sesong, men mistet kapteinsbindet 14. desember etter at han kom på kant med manager Mikel Arteta.

Alexandre Lacazette ble utnevnt som kaptein ut 2021/22-sesongen, men Ødegaard var kaptein for Arsenal de gangene den franske spissen ikke var på banen.

Etter at Aubameyang og Lacazette forlot klubben, har Ødegaard sett ut som deres naturlige etterfølger.

Arsenal har hatt relativt hyppige kapteinsskifter de siste årene. Aubameyang tok over for Granit Xhaka i november 2019, etter at sveitseren hadde vært kaptein i bare et par måneder. Før det var Laurent Koscielny kaptein i én sesong, mens Per Mertesacker, Arteta og Thomas Vermaelen hadde kapteinsbindet to sesonger hver før det.

Ødegaard ble utnevnt til kaptein for Norges landslag i mars i fjor, og nå er han klar for å bære det samme ansvaret i klubblaget. Ødegaard har i tidligere intervjuer uttalt seg positivt om kapteinsrollen skulle han bli spurt.