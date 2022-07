Ronaldo raser mot mediene: – De lyver

– Det er umulig å ikke snakke om meg en dag, ellers tjener ikke pressen penger. De vet at hvis de ikke lyver, så får de ikke folks oppmerksomhet. Fortsett å prøve. En dag får dere noen nyheter riktig, skriver Ronaldo fra sin offisielle konto.

Både lokalavisen Manchester Evening News og Daily Mail skrev torsdag at 37-åringen Ronaldo ikke har gitt opp å skifte beite i sommer.

Ronaldo skulle etter planen vært tilbake på trening i starten av juli, men fikk ifølge United fravær av familiære årsaker. Det førte til at han uteble fra klubbens oppkjøringsturné i Thailand og Australia.

37-åringen har ett år igjen på kontrakten med United. I fjor sommer gjorde han comeback for klubben over et tiår etter at han forlot den til fordel for Real Madrid.

Tirsdag ble superstjernen avbildet på vei inn på Manchester Uniteds treningsanlegg sammen med sin agent Jorge Mendes. Uniteds managerlegende Sir Alex Ferguson ble også sett kjørende inn portene.

Manchester United møter Atlético Madrid i Oslo lørdag, men det er ikke ventet at Ronaldo vil være med på turen.

