Tidligere VIF- og Grorud-spiller klar for nederlandsk fotball

– Vi har kommet til enighet med Go Ahed Eagles om en overgangssum. Vi vil gjerne takke ham for årene i Stabæk og ønske ham lykke til videre, sier Stabæks sportssjef Torgeir Bjarmann til klubbens nettsider.

Stabæk skriver videre at Edvardsen spiller sin siste kamp hjemme mot KFUM Oslo i 1. divisjon førstkommende søndag. Go Ahead Eagles opplyser at han har fått en avtale på tre år.

23-åringen kom til Stabæk fra Grorud i 2019, og han har spilt 81 kamper for bærumslaget. Denne sesongen har Edvardsen notert seg for tre mål og fem målgivende pasninger.

– Dette er virkelig en stor mulighet for meg, og noe jeg har jobbet mot i lang tid, så det ville vært vanskelig å ikke godta et slikt tilbud. Men jeg har alltid gitt 100 prosent for Stabæk, og klubben vil alltid ha en spesiell plass hos meg, sier Edvardsen om overgangen.

[ Slik skal Vålerengas mentaltrener gjøre spillerne bedre ]