Luton skremte Chelsea i FA-cupen – Lukaku fikset avansement

Det åpnet dårlig for Thomas Tuchels menn. Reece Burke ga vertene Luton ledelsen 1-0 etter to minutter, mens den spanske midtbanespilleren Saul utlignet til 1-1 25 minutter senere.

Harry Cornick sendte Luton foran på ny fem minutter før lagene gikk til pause.

Etter hvilen tok Chelsea mer og mer over spillet. Timo Werner utlignet til 2-2 etter at Ruben Loftus-Cheek hadde stått for forarbeidet etter 68 minutter.

Ti minutter senere fant Lofthus-Cheek Werner ute til høyre, og den tyske spissen sendte ballen videre til Lukaku. Spissen kunne skli inn 3-2-målet.

Kritisert

Chelseas matchvinner har fått tidvis hard medfart i britisk presse den siste tiden. Da Chelsea møtte Crystal Palace til ligakamp nylig, viste offisiell statistikk at Lukaku kun hadde sju ballberøringer i løpet av hele kampen.

Det var det laveste antallet for en Premier League-spiller siden statistikkleverandøren Opta startet sine tellinger. I etterkant ble belgieren tatt kraftig i forsvar av manager Tuchel.

Tidligere denne sesongen skapte Lukaku overskrifter da han i et intervju med Sky Italia gikk langt i å antyde at han ikke trives i Chelsea. Stjernespissen mer enn antydet at måten London-klubben spiller fotball på passer ham dårlig. I etterkant måtte han ut og beklage.

Chelsea-manager Tuchel hvilte en del av sine stjerner onsdag, men mønstret likevel et slagkraftig lag mot laget som ligger på sjetteplass i mesterskapsserien.

Selger klubben

I forkant av onsdagens kamp bekreftet klubbeier Roman Abramovitsj at han vil selge Chelsea. Han opplyste samtidig at det vil bli opprettet en stiftelse som skal få overskuddet fra salget. Pengene skal gå til ofrene for krigen i Ukraina.

Den sveitsiske milliardæren Hansjorg Wyss og den amerikanske investoren Todd Boehly skal være aktuelle som nye eiere i Chelsea. Duoen skal arbeide med et bud på klubben.

Southampton slo på sin side West Ham 3-1 og sikret også kvartfinalebillett onsdag. Backen Romain Perraud, James Ward-Prowse og innbytter Armando Broja scoret. Michail Antonio sto bak West Hams mål.

Mohamed Elyounoussi var ikke med i Southamptons kamptropp

