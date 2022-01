Digne-assist mot gamleklubben senket Duncan Ferguson i Everton-comebacket

Det skjedde i en kamp der Lucas Digne, som nylig forlot Everton til fordel for nettopp Villa, markerte seg med en målgivende pasning.

Etter en relativt sjansefattig første omgang kom den første scoringen rett før pause. Digne slo en corner på første stolpe, der Emiliano Buendia hadde løpt seg fri og stusset gjestene i ledelsen.

1-0 ble også sluttresultatet i en kamp der det ble delt ut hele ni gule kort.

Duncan Ferguson er inne i sin andre periode som midlertidig manager for Everton, etterat klubben sparket Rafael Benitez forrige søndag. Han klarte ikke å forhindre atklubben gikk på sitt andre nederlag på de siste seks dagene.

Kampen vil nok ikke bli husket for finspillet, men de stygge scenene som utspilte seg rett etter Aston Villas scoring. Everton-fans kastet en rekke gjenstander som traff Villa-duoen Digne og Matty Cash. De to spillerne ble liggende på bakken i smerte, men kom seg på beina og spilte de siste sekundene av omgangen, før dommeren valgte å sende lagene i garderoben.

Seieren til Aston Villa gjør at klubben fra Birmingham tar et solid steg på tabellen og klatrer opp til 10.-plass. Everton har underprestert i forhold til forventningene og ligger på en 16.-plass, kun fem poeng over nedrykksstreken.

