Voldtektssiktede Mendy flyttet til høyrisikofengsel

Benjamin Mendy (27) er siktet for sju voldtekter og ett øvrig seksuelt overgrep. Før jul ble varetektsfengslingen forlenget.

Det er fem fornærmede kvinner i saken. Det er ventet at rettssaken mot franskmannen kommer opp i løpet av året.

Ifølge The Sun er han blitt flyttet til Strangeways-fengselet i Manchester. Det skal ha bakgrunn i trusler fra andre innsatte. Fengselet er et av Storbritannias best bevoktede.

27-åringen ble i august suspendert av Manchester City som følge av den alvorlige saken. Han har ikke fått trene eller spille med klubben siden. Han har fått flere søknader om å bli satt fri mo kausjon avvist.

