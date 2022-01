Rødt kort og drama da City snudde og vant mot Arsenal

Ligaleder City kom til kampen med ti strake seirer i Premier League og en luke på åtte poeng til ligatoer Chelsea. Arsenal hadde i tillegg tapt de ni siste oppgjørene mot City i ligaen.

Lørdag så det lenge ut til at Arsenal skulle bryte begge rekkene, men tre minutter på overtid dukket Rodri opp i feltet og pirket inn 2-1. Dermed forbedret City to enorme statistikker.

Det så lenge lyst ut for Arsenal, som tok styringen fra start. Etter elleve minutter gikk Martin Ødegaard i bakken i straffefeltet uten å få gehør, men Bukayo Saka hamret «The Gunners» i ledelsen etter en halvtime.

Etter en snau time snudde det for London-laget. Hjemmelaget fikk en scoring imot da Riyad Mahrez omsatte et straffespark i mål, og kort tid etter pådro Gabriel seg to gule kort og ble utvist.

Deretter tok City mer styringen, og på overtid fikk tok de seieren.

Norsk strafferop

Arsenal ropte på straffe tidlig i kampen. Ødegaard gikk på løp inn i boksen og kom tett på City-keeper Ederson. Nordmannen prøvde å runde den brasilianske sisteskansen, men gikk i bakken.

Dommer Stuart Attwell unnlot å blåse, men fikk beskjed av VAR om å se på situasjonen. Der konkluderte han likevel med at drammenseren ikke fortjente straffespark. Bildene viste at Ederson så vidt var på ballen før han var på foten til Ødegaard.

Etter en halvtime skulle Arsenal likevel få en fortjent scoring. Kieran Tierney slo ballen til Saka, som hamret den i nettet. Det var London-lagets første ligascoring mot de lyseblå siden februar 2019.

Snudde

Etter 55 minutter pekte Attwell på straffemerket da Granit Xhaka felte Bernardo Silva. Riyad Mahrez scoret sikkrert.

Etterpå ble det raskt tyngre for Arsenal. I straffeseansen pådro stopper Gabriel seg gult kort for å kludre med straffemerket. Noen minutter senere ble han utvist da han obstruerte Gabriel Jesus.

Ødegaard ble i etterkant av det røde kortet byttet ut til fordel for forsvarer Rob Holding.

På overtid ble det kluss i Arsenal-feltet etter et innlegg. Først headet City-stopper Aymeric Laporte ballen ned, og midtbanegeneral Rodri fikk kontroll på den og pirket inn vinnermålet.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]

England Premier League menn lørdag, 21. runde:

Arsenal – Manchester City 1-2 (1-0)

59.757 tilskuere.

Mål: 1-0 Bukayo Saka (30), 1-1 Riyad Mahrez (str. 56), 1-2 Rodrigo (90).

Dommer: Stuart Attwell.

Gult kort: Granit Xhaka, Gabriel, Bukayo Saka, Rob Holding, Arsenal, Rodrigo, Bernardo, Manchester C.

Rødt kort: Gabriel (58, to gule), Arsenal.

Arsenal (4-2-3-1): Aaron Ramsdale – Takehiro Tomiyasu, Ben White, Gabriel, Kieran Tierney – Thomas Partey, Granit Xhaka – Bukayo Saka (Mohamed Elneny fra 83.), Martin Ødegaard (Rob Holding fra 62.), Gabriel Martinelli – Alexandre Lacazette (Emile Smith Rowe fra 70.).

Manchester C. (4-3-3): Ederson – João Cancelo, Rúben Dias, Aymeric Laporte, Nathan Aké – Kevin De Bruyne, Rodrigo, Bernardo – Riyad Mahrez, Gabriel Jesus (Ilkay Gündogan fra 62.), Raheem Sterling.

Senere kampstart: Watford – Tottenham (16.00), Crystal Palace – West Ham (18.30).

Spilles søndag: Brentford – Aston Villa, Everton – Brighton, Leeds – Burnley, Chelsea – Liverpool, Southampton – Newcastle.

Spilles mandag: Manchester United – Wolverhampton.

Utsatt (pga. koronasmitte): Leicester – Norwich, Southampton – Newcastle.