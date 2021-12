West Ham tapte terreng til teten – Leicester holdt lekestue

Dermed taper David Moyes’ menn ytterligere terreng til tettrioen Manchester City, Liverpool og Chelsea, som alle vant i helgen.

West Ham er nummer fire i ligaen, åtte poeng bak Chelsea og ett foran Manchester United.

Det ble en sur 0-0-kamp for gjestene, som følte seg snytt for straffespark i første omgang. Craig Dawson ble sparket ned av Dwight McNeil i Burnley-feltet, men dommer Graham Scott valgte å vinke spillet videre, selv etter en VAR-gjennomgang.

For øvrig var det en ganske sjansefattig kamp. West Ham hadde et overtak spillemessig og jaget et seiersmål, men Burnley var solid defensivt og slapp til lite.

I Leicester scoret Youri Tielemans to ganger da hjemmelaget slo dumpekandidaten Newcastle 4-0 søndag. Det var en meget fortjent seier. Patson Daka scoret Leicesters andre mål, mens James Maddison gjorde 4-0 på slutten.

[ Ronaldo-straffe og De Gea-redninger berget ny United-seier ]