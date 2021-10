Solbakken med store skadeproblemer – ny trio meldte forfall før Tyrkia-kampen

Trioen melder forfall til troppen til kampen mot Tyrkia fredag og Montenegro tre dager senere.

Det bekrefter landslagslege Ola Sand i en pressemelding.

– Når det gjelder Kristoffer, så var vi klar over at dette kunne skje og tok høyde for det i uttaket med en ekstra midtstopper. Vi må vurdere totaliteten og den fullstendige situasjonen, og ikke minst se dagens kamper, før vi henter inn erstattere, sier landslagstrener Ståle Solbakken.

Det er store skadeproblemer på landslaget. Spissen Alexander Sørloth er ute av troppen med skade, mens Joshua King og Erling Braut Haaland er tvilsomme.

– Vi hadde selvfølgelig ønsket oss en annen inngang på samlingen, men nå skal vi sette sammen en slagferdig tropp og et konkurransedyktig lag, sier Solbakken.

Ajer var ikke i troppen for Brentford i Premier League søndag. Svensson skadet seg fredag.

– Ajer og Svensson har tatt MR som viser at skadene er for langvarige med tanke på landslagssamlingen, sier landslagslege Ola Sand.

– Vi avventer skanning av King og de siste tilbakemeldingene på Haaland. På begge disse to er vi forberedt på dårlige nyheter. Per Kristian Bråtveit skal også sjekkes hos oss, etter at han måtte ut i gårsdagens kamp, sier Sand.

Kampene mot Tyrkia 8. oktober (borte) og Montenegro 11. oktober er avgjørende for Norges VM-sjanser. Norge er på andreplass i gruppa med samme poengsum (13) som Nederland, mens Tyrkia er på tredjeplass med elleve poeng.

