Chelsea holdt unna for Villa-kjør – Lukaku dunket inn to scoringer

Romelu Lukaku scoret tidlig og sent i en kamp der Chelsea i lange perioder strevde mot Villas offensiv. Strålende keeperspill fra Édouard Mendy sørget for at nullen var intakt til pause.

Med en hard markkryper ordnet Lukaku 1-0 etter et kvarter. Han sendte ballen mellom beina på Villas målvakt Jed Steer. I forkant viste Mateo Kovacic klasse da han dro seg fri fra egen banehalvdel og spilte videre til Chelseas nyinnkjøpte stjernespiss.

Kovacic scoret selv fire minutter etter hvilen. Da lobbet han inn 2-0 etter store feil fra Tyrone Mings, som først bommet på mottaket og deretter sendte et for løst tilbakespill til egen keeper.

Tre minutter på overtid dunket Lukaku inn 3-0. Ballen føk rett opp i krysset.

Aston Villa vil føle at de burde fått mer ut av kampen. Ollie Watkins hadde før pause et par svære muligheter, men de ble stoppet enten av Mendy eller av stopperbautaen Thiago Silva. Også Ezri Konsa testet Mendy godt i løpet av oppgjøret.

Chelsea står med ti poeng etter fire kamper. Kun målforskjell holder London-laget bak Manchester United på tabelltoppen. Villa har plukket fire poeng og ligger på 12.-plass.

