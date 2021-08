Ny Kamara-scoring i DC United-tap

Kamaras mål gjør at han kun mangler to scoringer for å være på toppen av toppscorerlisten i MLS. Raúl Ruidíaz topper med 13 mål foran Gustavo Bou (12).

Kamara har kun startet åtte kamper og vært på banen i 13 kamper denne sesongen. Det gjør at han har omkring halvparten så mange minutter på banen som de to foran seg på listen.

I tapet mot Nashville satte måljegeren inn 2-3-målet etter en fin pasning i bakrom fra lagkamerat Paul Arriola. Kamara avsluttet på volley forbi Nashville-keeperen.

DC United ligger på 6.-plass i MLS' avdeling øst med 27 poeng på 19 kamper.

[ Kamara matchvinner mot Maars Johnsens Montréal ]