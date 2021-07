Deilas New York City tilbake på vinnersporet

Ronny Deilas lag tapte for nettopp Montreal så sent som for to uker siden, men slo natt til torsdag norsk tid tilbake.

Ismael Tajouri-Shradi scoret kampens eneste mål etter en snau halvtime. Et langt utspark fra New York-keeper Luis Barraza skapte problemer for forsvaret til Montreal.

Tajouri-Shradi chippet ballen over en utrusende Montreal-keeper og sikret New York City tre poeng.

Laget til Deila klatret opp på 7.-plass etter seieren.

Ola Kamara utlignet for DC United i 2-2-kampen mot Chicago Fire.

[ Knepent tap for Deilas New York City FC ]