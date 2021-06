Alt fokus etter åpningskampen handlet selvfølgelig om dramaet rundt Christian Eriksen og de danske spillerne.

Men finnene var også vitner til det som skjedde og kjente på ubehaget og redselen. At kampen ble fullført har møtt stigende kritikk i ettertid, men Finland står med sine tre poeng. Og tar de ett til mot Russland onsdag, har de et bein i åttedelsfinalen.

Landslagssjef Markku Kanerva har vært opptatt av mental restitusjon til sine spillere. Mange ble sterkt påvirket av hendelsen. Også han opplever at spillere har reagert forskjellig.

– Det er ingen enkel oppgave bare å konsentrere seg om fotball igjen når det skjer større saker enn fotball mens man spiller, sier Kanerva til AP.

Seier uten feiring

At laget som også er debutanter i mesterskap, vant kampen, ble ikke feiret. Under normale omstendigheter ville resultatet gitt hysteriske tilstander i Helsingfors og i Finland.

Den merkelige doble følelsen har finnene jobbet med. Det har vært deres interna drama, mens resten av fotballverden har vært opptatt av danskenes reaksjoner.

Matchvinner Joel Pohjanpalo ble en historisk matchvinner, men får bære på følelsen at det ble en kamp mange nå ikke anerkjenner.

Koronasmitte i Russland

– Vi må fokusere på mulighetene og det som ligger foran nå. Danskene kommer seg videre, det går bra med Christian Eriksen, og vi må også komme oss videre, sier Kanerva.

Men det medfører også nye utfordringer. Onsdagens kamp spilles i St. Petersburg der det er nye utbrudd av koronasmitte. Strengere tiltak settes i verk. Det er spillerne vant til, men publikum vil oppleve strenge begrensninger rundt EM-stadion.

Finlands keeper Lukás Hrádecky (Bayer Leverkusen) blir en nøkkelmann mot russerne. 31-åringen, som er født i Bratislava i Slovakia, gledet seg over at hans andre hjemland også vant sin åpningskamp. Han reddet et straffespark mot danskene, men også det forsvant ut av den kollektive hukommelsen.

To profiler, resten grovarbeidere

Det er de som påstår at Finland har to stjerner, keeperen og spissen Teemu Pukki. Resten er grovarbeidere.

Nå vil de vise at seieren over Danmark ikke var et blaff, selv om de scoret på sin eneste sjanse i kampen da mange spillere hadde tankene helt andre steder.

De store duellene mellom Russland og Finland har alltid vært spilt i ishockey. Nå har de kommet til fotballen også.

Russland kommer med katastrofale 0–3 fra første kamp mot Belgia og Finland kan oppleve å slå dem ut av EM på deres egen hjemmebane.

– Mest av alt trenger vi en vanlig fotballkamp nå, sier Markku Kanerva.