Italieneren har overtatt etter Zinédine Zidane. Martin Ødegaard er en av spillerne som trolig skal være med på Real-oppkjøringen.

Spillerne, de som ikke fortsatt er med i EM, møter 5. juli. Det er for tiden 33 mann i Reals A-lagsstall.

– Vi skal redusere antall spillere, sa Ancelotti på en pressekonferanse onsdag.

Spanias mest leste avis, Marca, vurderte denne uka alle de 33 spillerne. I kommentaren av Ødegaard går det fram at «han er et spørsmålstegn for neste sesong, men samtidig en spiller god nok til å spille seg inn på laget».

Guillem Balagué er en anerkjent ekspert på spansk fotball. – De vil ikke aktivt forsøke å selge ham (Ødegaard), men de kommer til å lytte til bud. Hvis Ancelotti får muligheten, er han en spiller treneren gjerne vil ha i stallen, sier Balagué til TV 2.

Økonomien i Real Madrid er ikke bra, og klubben må trolig selge flere spillere i sommer. Det må i hvert fall skje om førstevalget Kylian Mbappé skal bli hentet fra Paris Saint-Germain.