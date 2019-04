Av Sjur Natvig

Fernando Llorentes redusering til 3-4 avgjorde foran sjokkerte City-supportere i Manchester.

Pep Guardiolas lag vendte kampen i sin favør med tre scoringer etter å ha sluppet inn to mål i åpningsminuttene. Sergio Agüeros 4-2-mål i det 59. minutt ga City overtaket sammenlagt for første gang, men City greide ikke å tette igjen den siste halvtimen.

På overtid satte Raheem Sterling inn det som ville vært hans tredje mål i kampen, og City jublet for avansement likevel. Målet ble etter VAR-gjennomgang annullert for offside.

– Jeg må være en av de heldigste personer på planeten. Heldigvis var det offside, sa Christian Eriksen, som mistet ballen i forkant av det annullerte Sterling-målet, i et intervju vist på Viasat.

Med 4-3-seier til de lyseblå onsdag gikk Tottenham videre på bortemålsregelen etter 4-4.

Son Heung-min, som ble matchvinner i første kamp og onsdag gjorde både 1-1 og 2-1 for Tottenham i den mest målrike åpningen på en mesterligakamp noensinne, pådro seg i 2. omgang det gule kortet som setter ham utenfor første semifinale mot Ajax. Sørkoreaneren vil bli savnet i et lag som allerede har mistet Harry Kane for resten av sesongen, men Mauricio Pochettinos menn kan aldri avskrives.

Onsdag knuste de Guardiolas drøm om å føre City til fire titler denne sesongen. Heretter dreier det seg om en hjemlig trippeltriumf for klubben som etter å ha vunnet ligacupen er finaleklar i FA-cupen og skal duellere med Liverpool om seriegullet.

Ellevill åpning

Kampen startet som en ellevill målfest, og etter 11 minutter sto det 2-2. Aldri før har en mesterligakamp hatt en så målrik start.

Det var ikke spilt fire minutter da Kevin De Bruyne satte fart på skrå over banen fra høyre. Han spilte vegg med Sergio Agüero og fant Sterling på venstre hjørne av 16-meteren. Spissen tok med ballen innover, skaffet seg rom for skudd og skrudde ballen i lengste hjørne. Dermed sto det 1-1 sammenlagt.

De som trodde at Tottenham skulle feies av banen i en blå angrepsbølge fikk umiddelbart svar på tiltale. Med litt over to minutters mellomrom vendte Son kampen med to scoringer, begge etter stygge forsvarsfeil av Aymeric Laporte.

I det 7. minutt stoppet City-stopperen Dele Allis forsøk på stikker til Lucas Moura, men sendte ballen rett i beina til sørkoreaneren. Son skjøt i mål via beinet til keeper Ederson. Tottenham var tilbake i ledelse og hadde også et bortemål.

To minutter senere så London-laget ut til å være på vei mot semifinale etter et fryktelig balltap av Laporte ved midtstreken. Lucas brøt, satte fart og overlot ballen til Christian Eriksen. Dansken fant Son, som fra en posisjon rett innenfor 16-meterstreken skrudde ballen i mål. City trengte tre mål for å gå videre.

Tre på rad

Mindre enn to minutter senere sto det 2-2 etter at Agüero fant Bernardo alene på høyresiden. Han skjøt mellom beina på Danny Rose, som endret retning på ballen slik at Hugo Lloris var sjanseløs.

Galskapen stoppet ikke med det, og i det 21. minutt ble det 3-2 etter et City-frispark som ble tatt raskt. Bernardo spilte fram De Bruyne på høyresiden, og hans innlegg gjennom feltet ble bredsidet i mål av Sterling ved lengste stolpe. For første gang var det scoret fem mål på 17 minutter i en mesterligakamp.

Lloris sto for kampens første redning da han i omgangens siste minutt stoppet De Bruynes skudd. De fem første avslutningene mellom stengene gikk alle inn.

City angrep etter pause i jakten på målet som var helt nødvendig for avansement. Lloris leverte sterke redninger på store sjanser for Sterling og De Bruyne, men i det 59. minutt var ikke VM-vinneren på høyden da Agüero gjorde 4-2.

De Bruyne satte fart mot et gjesteforsvar som var i balanse. Han dro av to mann og spilte fram Agüero, som fra spiss vinkel dundret ballen i mål. Lloris lot den gå inn ved nærmeste stolpe.

Med en halv time igjen lå City for første gang i kvartfinalen an til avansement.

I det 73. minutt var Tottenham foran igjen. Kieran Trippiers hjørnespark fra høyre gikk over Toby Alderweireld ved nærmeste stolpe og spratt i mål via hoften til innbytter Fernando Llorente, som gikk opp mellom City-stopperne Laporte og Vincent Kompany. Etter VAR-gjennomgang for å sjekke om det var hands på Llorente ble målet godkjent.

Liverpool med klar margin

Jürgen Klopp overrasket med laguttaket, og Liverpool slet i begynnelsen, men vant til slutt 4-1 over Porto og gikk enkelt videre til semifinale.

Scoringer av Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino og Virgil van Dijk sørget for at de røde vant 4-1. Eder Militao headet inn 1-2-reduseringen for Porto, men hjemmelaget var aldri i nærheten av å true gjestene over to kamper.

Den engelske klubben vant 6-1 sammenlagt og er for annet år på rad i semifinalen i mesterligaen. Der venter Barcelona. Spanjolene herjet tirsdag med Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

Porto-press

Liverpool hadde et fantastisk utgangspunkt i Portugal. De ledet 2-0 etter kampen på Anfield. Manager Klopp overrasket med å sette Roberto Firmino og kaptein Jordan Henderson på benken, og Liverpool fikk en tøff åpning.

Porto gikk offensivt til verks. Bare ett minutt var spilt da Jesus Corona forsøkte seg. Han dro seg inn i banen og fyrte løs, like over mål.

Det var hjemmelaget som var best. Etter 15 minutter fikk Moussa Marega skyte fritt på volley. Dessverre for Porto gikk avslutningen like uten for Liverpools-mål.

I det 25. minutt scoret Sadio Mané etter innlegg fra Salah på Liverpools første sjanse. Først ble målet blåst av for offside, men etter en dobbeltsjekk med VAR ble det godkjent. Dermed var kvartfinalen mer eller mindre punktert.

Hjemmelaget fortsatte å kjøre. Brahimi var nær rett etter scoringen, men avslutningen gikk rett på Alisson.

Det roet seg betraktelig utover i omgangen. Hjemmelaget forsøkte, men klarte ikke å spille seg til de helt store sjansene. På overtid i omgangen var istedenfor Liverpool nær å doble. Et innlegg fra høyre traff James Milner, gikk via en Porto-spiller og like utenfor stolpen.

Iskald Salah

Tross ledelse valgte Klopp å ta grep i pausen. Inn kom Roberto Firmino, ut gikk Divock Origi, som startet sinn første kamp for Liverpool i Europa siden 2016.

Fem minutter ut i omgangen fikk gjestene en god mulighet til å doble, men Mohamed Salah slurvet bort en god kontringssjanse.

Etter en time spilt sto det 18-4 i avslutninger i favør hjemmelaget, men derfra og ut handlet det om Liverpool.

20 minutter ut i omgangen var det fullstendig avgjort. Mohamed Salah ble spilt alene gjennom, og egypteren var sikker alene med Porto-keeperen.

Riktignok reduserte hjemmelaget da Militao stanget inn en corner drøye 20 minutter før slutt, men da var det for lengst avgjorde hvem som skulle til semifinalen.

Det var smått utrolig at ikke Mané økte til 3-1. Han rundet Porto-keeperen, men avsluttet over på åpent mål. Til senegaleserens forsvar var han i ubalanse da han avsluttet.

Istedenfor var det innbytter Firmino som satte inn det tredje. Han stanget et innlegg fra Jordan Henderson enkelt i mål. Dermed hadde hele angrepstrioen scoret for gjestene.

Og fem minutter før slutt var ydmykelsen komplett. Midtstopper van Dijk scoret enkelt til 4-1 etter en corner.

Mesterligaen fotball menn onsdag, kvartfinaler 2. kamp:

Manchester City (England) – Tottenham (England) 4-3 (3-2), sammenlagt 4-4 (Tottenham videre på bortemålsregelen)

Mål: 1-0 Raheem Sterling (4), 1-1 Son Heung-min (7), 1-2 Son (10), 2-2 Bernardo Silva (11), 3-2 Sterling (21), 4-2 Sergio Agüero (59), 4-3 Fernando Llorente (73).

Porto (Portugal) – Liverpool (England) 1-4 (0-1), sammenlagt 1-6

Mål: 0-1 Sadio Mané (28), 0-2 Mohamed Salah (65), 1-2 Éder Militão (69), 1-3 Roberto Firmino (77), 1-4 Virgil van Dijk (85). 49.117 tilskuere.

Semifinaler: Barcelona – Liverpool, Tottenham – Ajax.

Første kamp spilles 30. april og 1. mai, returkampene 7. og 8. mai. FInalen spilles i Madrid 1. juni.